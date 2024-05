Justin Kirsch weiter im Scorpions Kader

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit dem 32jährigen Justin Kirsch, im Freundeskreis auch Cherry genannt, melden die Hannover Scorpions einen weiteren Spieler aus der erfolgreichen letzten...

Kirsch, der in der Vorsaison aus der DEL 2 (Heilbronner Falken) zu den Scorpions stieß, erzielte in der vergangenen Saison (inkl. Playoffs) insgesamt 60 Scorerpunkte (34 Tore und 26 Assists).

„Wir freuen uns sehr“, so Sportchef Eric Haselbacher „dass auch Justin in der kommenden Saison im Scorpions Kader steht, da er ein ganz wichtiger Spieler ist, der großen Anteil an den vielen Erfolgen in der vergangenen Saison hatte“.