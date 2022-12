Justin Abdelkader bis zum Saisonende beim EVZ

Zug. (PM EVZ) Der EVZ zieht die Option und verpflichtet den 35-jährigen US-Amerikaner bis Ende Saison. Vor einem Monat kehrte Justin Abdelkader nach Zug...

Zug. (PM EVZ) Der EVZ zieht die Option und verpflichtet den 35-jährigen US-Amerikaner bis Ende Saison.

Vor einem Monat kehrte Justin Abdelkader nach Zug zurück und absolvierte seither sechs National League Partien und zwei Spiele in der Champions Hockey League. In der nationalen Meisterschaft gab er bisher einen Assist, in der CHL schoss er im Viertelfinal gegen Mountfield HK neben dem Tor liegend den wichtigen Treffer zum 1:0.

«Genau wegen solchen Toren ist Justin eine so wertvolle Ergänzung für jedes Team», sagt General Manager über den 187cm grossen und 97kg schweren Stürmer. «Er geht dorthin, wo es weh tut und bringt neben seiner Wasserverdrängung auch sehr viel Erfahrung mit. Es freut mich, dass wir nun bis Ende Saison auf die Dienste von Justin zählen dürfen.»