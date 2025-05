Justi SpÃ¤th wechselt an die Schlierach â€“ Bacher, PÃ¶lt und Merl auch zukÃ¼nftig in WeiÃŸ-Rot

Miesbach. (PM TEV) Mit Justi Späth kann der TEV seinen ersten Neuzugang für die neue Saison präsentieren.

Der 20-Jährige startete seine Eishockeylaufbahn beim Stuttgarter EC, ehe er 2018 in den Nachwuchs der Tölzer Löwen wechselte. Über die DNL-Mannschaft schaffte er 2021 den Sprung in die erste Mannschaft der Löwen und absolvierte seine ersten Seniorenspiele in der DEL2. In der folgenden Saison war er fester Bestandteil der Löwen in der Oberliga und absolvierte 49 Spiele, in denen er 9 Tore und 9 Assists erzielte. In der Saison 23/24 wurde Justi dann von einer Verletzung ausgebremst, konnte in der Hauptrunde kein Pflichtspiel für die Löwen absolvieren und kehrte erst zu den Playoffs zurück. Justi kämpfte sich aber wieder in den Kader der Löwen zurück und absolvierte 32 Spiele in der Oberliga bei 3 Toren und 3 Assists. Zudem kam er per Förderlizenz beim EHC Klostersee zum Einsatz wo er in 3 Spielen 1 Tor und 2 Assists erzielte.

Der 1,79m große Linksschütze wird beim TEV mit der Nummer 72 auflaufen.

Justi Späth zu seinem Wechsel nach Miesbach: „Ich freu mich auf eine neue Herausforderung. Ziel ist es auf jeden Fall die Top 4 zu erreichen und dann natürlich die Meisterschaft. Vom Spielstil her bin ich eher der Typ Spielmacher. Besonders freue ich mich auf die Spiele gegen Klostersee und Geretsried. Ich kenne bereits einige Teamkollegen von früher und freue nächste Saison mit Miesbach anzugreifen“

Etwas erstaunt waren die Besucher auf der Saisonabschlussfeier als auf einmal auf der Videowall im Miesbacher Eisstadion die Starting 6 für ein Spiel gegen die Tölzer Löwen zu sehen war. Dort im Line-Up standen mit Philip Lehr, Patrick Asselin und Benedikt Dietrich drei bereits bekannte Vertragsverlängerungen. Hinzukamen mit Johannes Bacher, Daniel Merl und Benedikt Pölt drei weitere Stützen für das Bayernliga-Team 2025/2026 welche noch einen gültigen Zwei-Jahres Vertrag haben und auch in der kommenden Saison wieder eine Achse beim TEV bilden sollen.

Neben den Verlängerungen kann auch der Termin für das Heimspiel des TEV gegen die Tölzer Löwen am Freitag, den 12.9 um 20 Uhr bestätigt werden und somit ist das zweite Heimspiel des TEV gegen einen Oberligisten in der Vorbereitung bekannt. Den Auftakt macht das Saisoneröffnungsspiel am 31.8 gegen den EV Füssen.

Mit dabei sein wird bei den Spielen auch wieder Johannes Bacher, der sich in der abgelaufenen Saison nach langer Verletzung im Saisonendspurt zurückmeldete. In 11 Spielen erzielte er einen Assist und sorgte sofort nach seiner Rückkehr für mehr Stabilität in der Defensive.

Neu aus Geretsried kam vor der vergangenen Saison Daniel Merl. Der Allrounder wurde im Saisonverlauf sowohl im Sturm als auch in Verteidigung eingesetzt und absolvierte 38 Spiele für den TEV in denen er 6 Tore erzielte und 19 Treffer vorbereitete.

Wieder eine sehr starke Saison spielte Eigengewächs Benedikt Pölt. Der 25-jährige Darchinger ist mittlerweile aus der Offensive nicht mehr wegzudenken und fester Bestandteil auf der Mittelstürmer Position. In 37 Spielen erzielte er 13 Treffer und legte 10 weitere Tore auf.

Im Hintergrund wird natürlich weiter fleißig am Kader gebastelt und Ende Mai beginnt dann auch das Sommertraining der Kufencracks beim TEV Miesbach um optimal auf die neue Saison vorbereitet zu sein.

Der TEV heißt Justi Späth herzlich Willkommen und freut sich, dass mit Johannes Bacher, Daniel Merl und Benedikt Pölt drei Spieler aus der Region weiter das weiß-rote Trikot tragen und wünscht allen Vieren eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Aktueller Kader

Tor: Lehr

Verteidigung: Bacher, Dietrich

Sturm: Asselin, Merl, Späth, Pölt

Trainer: Dusan Frosch

Bisherige Termine Vorbereitung:

Saisoneröffnung 31.8 18 Uhr TEV Miesbach – EV Füssen

12.9 20 Uhr TEV Miesbach – Tölzer Löwen

14.9 SC Riessersee – TEV Miesbach

