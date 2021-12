Jure Sotlar nicht mehr im Kader des Deggendorfer SC

Deggendorf. (PM DSC) Der DSC und der slowenische Angreifer Jure Sotlar haben sich darauf geeinigt, den vor der Saison geschlossenen Vertrag einvernehmlich aufzulösen. Sotlar...

Deggendorf. (PM DSC) Der DSC und der slowenische Angreifer Jure Sotlar haben sich darauf geeinigt, den vor der Saison geschlossenen Vertrag einvernehmlich aufzulösen.

Sotlar hat bereits einen neuen Club gefunden.

Nachdem sich die sportliche Leitung des DSC mit Sotlar in den letzten Tagen intensiv über die weiteren Einsatzchancen des Stürmers unterhalten hat, haben die Gespräche am Ende zur Einigkeit darüber geführt, dass es für beide Seiten die beste Lösung ist, den Vertrag aufzulösen.

Sotlar war am letzten Wochenende nicht mehr zum Einsatz gekommen. Die zweite Kontingentstelle wurde in den Spielen in Landsberg und zuhause gegen Weiden von Martin Podesva besetzt. Sotlar hat in 14 Saisonspielen für den DSC 4 Tore erzielt und 8 Treffer vorbereitet.

Der Deggendorfer SC bedankt sich bei Jure Sotlar für seinen Einsatz und wünscht dem Angreifer alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren sportlichen und privaten Lebensweg.

Der Bodensee ruft: Deggendorfer SC gastiert in Lindau

Am kommenden Freitag reist der Deggendorfer SC an den Bodensee, wo man um 19:30 Uhr auf die heimischen Lindau Islanders trifft.

Der Gastgeber durchlebt aktuell turbulente Tage. Stürmer Daniel Schwamberger suchte die Lindauer Verantwortlichen vor wenigen Wochen auf, um eine Wechselfreigabe trotz gültigem Vertrag zu erwirken. Zwar lehnten die Islanders zunächst ab, jedoch wurden Schwambergers Leistungen stets schwächer, sodass den Schwaben keine andere Möglichkeit sahen, als den Deutsch-Tschechen vorübergehend zu suspendieren. Schließlich folgte diese Woche trotzdem die Wechselfreigabe zu den Selber Wölfen in die DEL2. Auf die dadurch verursachte Unruhe würden die Verantwortlichen der Islanders sicher gerne verzichten, denn ihr Team steht aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz und will in dieser Spielzeit definitiv wieder an den Playoffs teilnehmen.

Beim ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in Deggendorf zeigten die Islanders, dass sie keinesfalls zu unterschätzen sind. Mit einem couragierten Auftritt erkämpften sich die Lindauer Anfang November einen Punkt beim DSC und verloren nur knapp mit 5:4 nach Penaltyschießen. Am vergangenen Wochenende schrammten die Schwaben knapp an einer Sensation vorbei, als sie, trotz zwischenzeitlicher 5:3 Führung, mit 5:7 zuhause an den Starbulls Rosenheim scheiterten.

Topscorer im Team von Trainer Stefan Wiedmaier ist der Österreicher Martin Mairitsch mit 21 Scorerpunkten (13 Tore, 8 Vorlagen) in 18 Spielen.

Für Trainer Jiri Ehrenberger und seine Truppe geht es in Lindau darum, sich vom Tabellenplatz der Islanders nicht täuschen zu lassen und 60 Minuten die bestmögliche Leistung abzurufen. Der Deggendorfer Übungsleiter kann dabei auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Nach dem Abgang von Jure Sotlar wird damit Martin Podesva neben Liam Blackburn als zweiter Kontingentspieler auflaufen.

Spielbeginn am Freitagabend in Lindau ist um 19:30 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.