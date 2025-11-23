Zell am See. (PM Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen im zweiten Salzburger Derby der Alps Hockey League dem EK Die Zeller Eisbären mit 4:7.

Die Eisbären gingen in der 3. Spielminute in Überzahl in Führung, Jesse Juhola glich aus, Maxim Eliseev drehte die Partie vorerst auf 2:1, ehe die Hausherren noch vor der ersten Pause zum 2:2 ausglichen. Im Mittelabschnitt zog Zell am See mit drei Treffern auf 5:2 davon, Maximilian Wurzer verkürzte auf 5:3, doch die Eisbären stellten auf 6:3. Kurz vor Drittelende traf Fabian Baumann zum 6:4. In der 59. Spielminute sorgte Blaž Tomazevic in Unterzahl per Empty Net für den 7:4-Endstand.

Spielbericht

Beide Teams starteten mit hohem Tempo in das zweite Salzburger Derby der Saison. Eine frühe Unterzahl bremste die Juniors, die Eisbären setzten sich im Powerplay fest und Fredrik Widen traf von der blauen Linie zur 1:0-Führung (3.). Die Red Bulls suchten den schnellen Ausgleich und kamen über ihr Laufspiel besser in die Partie. In der 11. Spielminute setzte sich Jesse Juhola durch und traf gegen Torhüter Alexander Schmidt zum 1:1. Die nächste Überzahl der Zeller verteidigten die Juniors stabil. In der 15. Spielminute fälschte Maxim Eliseev den Schuss von Fabian Baumann vor dem Tor unhaltbar ab und stellte auf 2:1 für Salzburg. Zell am See blieb gefährlich und glich in der 18. Spielminute durch Dominik Prodinger, nach Pass von Alexander Rupnik, zum 2:2 aus. Die intensive Schlussphase des Drittels blieb trotz mehrerer Strafen ohne weiteren Treffer.

Im Mittelabschnitt kippte das Spiel in Richtung der Hausherren. In der 23. Spielminute schloss Nick Huard einen Angriff der Eisbären zur 3:2-Führung ab. Die Juniors fanden offensiv seltener klare Wege zum Tor, Zell am See erhöhte in der 27. Spielminute durch Janick Wernicke auf 4:2. In der 30. Spielminute erzielte Dominik Prodinger das 5:2. Daraufhin wechselten die Red Bulls im Tor: Für Valentin Ankirchner übernahm Luca Haitzmann. Die Juniors erlangten frischen Schwung: In der 31. Spielminute verwertete Maximilian Wurzer nach Zuspiel von Luca Kogler einen schnellen Angriff zum 5:3. Doch die Eisbären konterten mit ihrem nächsten Vorstoß effizient, Maximilian Wilfan traf in der 35. Spielminute zum 6:3. Kurz vor der Pausensirene (40.) brachte Fabian Baumann mit einem Schuss von der blauen Linie die Juniors auf 6:4 heran.

Im Schlussdrittel suchten die Juniors den Anschluss, scheiterten jedoch mehrfach an der kompakten Zeller Defensive und brachten auch mehrere Überzahlmöglichkeiten nicht auf die Anzeigetafel. In der Endphase zog Salzburg den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler, doch die Eisbären verteidigten diszipliniert. In der 59. Spielminute traf Blaž Tomazevic in Unterzahl ins leere Tor zum 7:4-Endstand.

Head Coach Teemu Levijoki „Heute waren wir zu undiszipliniert und defensiv nicht gut genug. Phasenweise haben wir den Fokus verloren, das hat der Gegner genutzt. Zu viele individuelle Fehler; so gewinnt man gegen eine starke Mannschaft nicht. Auch offensiv fehlte die Effizienz.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

EK Die Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)

Tore:

1:0 | 02:40 | Fredrik Widen | PP

1:1 | 10:45 | Jesse Juhola

1:2 | 14:42 | Maxim Eliseev

2:2 | 17:42 | Dominik Prodinger

3:2 | 22:03 | Nick Huard

4:2 | 26:18 | Janick Wernicke

5:2 | 29:00 | Dominik Prodinger

5:3 | 30:03 | Maximilian Wurzer

6:3 | 34:58 | Maximilian Wilfan

6:4 | 39:25 | Fabian Baumann

7:4 | 58:02 | Blaz Tomazevic | SH | EN

