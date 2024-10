Juniors unterliegen im Salzburger Derby

Zell am See. (PM Red Bulls) Im Salzburger Derby der Alps Hockey League mussten sich die Red Bull Hockey Juniors dem EK Die Zeller...

Zell am See. (PM Red Bulls) Im Salzburger Derby der Alps Hockey League mussten sich die Red Bull Hockey Juniors dem EK Die Zeller Eisbären mit 0:3 geschlagen geben.

Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Robin Johansson die Gastgeber in der 40. Spielminute in Führung. Im Schlussabschnitt erhöhte Matt McLeod auf 2:0. In den letzten Minuten versuchten die Juniors mit einem zusätzlichen Feldspieler den Anschlusstreffer zu erzielen, doch Nicklas Huard traf ins leere Tor zum 3:0-Endstand.

Spielbericht

Ohne Nick Maul und Paul Vinzens, die sich derzeit beim Profitraining des EHC Red Bull München beweisen dürfen, trafen die Juniors auf einen ebenbürtigen Gegner. Früh prüften die Eisbären Torhüter Thomas Pfarrmaier, doch die Salzburger Defensive hielt stand. In der Folge erarbeiteten sich die Gäste ihre ersten Chancen, konnten jedoch auch eine Überzahlsituation nicht nutzen. Nach Ablauf der Strafe entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Frederik Widen traf für Zell am See die Stange (8.), und die Juniors konterten mit gefährlichen Angriffen, scheiterten aber an Goalie Max Zimmermann. Kurz vor Ende des ersten Drittels wurden die Gastgeber undiszipliniert. In einer 5-gegen-3-Überzahl traf Philipp Wimmer nur das Gestänge (20.), sodass es torlos in die Pause ging.

Den zweiten Abschnitt begannen die Red Bulls noch in Überzahl, konnten aber die verbleibenden Sekunden nicht verwerten. Mit hohem Tempo und schnellen Umschaltaktionen setzte sich das Spiel fort, beide Mannschaften kämpften um jeden Zentimeter. In der 26. Spielminute hatten die Eisbären bei einem 2-gegen-1-Konter die große Chance zur Führung, doch Pfarrmaier parierte spektakulär. Eine anschließende Unterzahl überstanden die Juniors ohne Gegentreffer und kamen selbst zu einer weiteren Powerplay-Gelegenheit. Trotz intensiver Bemühungen blieben beide Teams zunächst ohne Torerfolg. Erst in der 40. Spielminute nutzte Robin Johansson eine Überzahlsituation mit einem Schuss von der blauen Linie zum 1:0 für die Hausherren.

Im Schlussdrittel versuchte die älteste Mannschaft der Red Bull Eishockey Akademie alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 43. Spielminute mussten sie jedoch erneut in Unterzahl agieren, verteidigten aber konsequent. Kurz darauf (46.) erhöhte Matt McLeod auf 2:0 für Zell am See. Das Momentum lag nun bei den Gastgebern, die weiter Druck ausübten. Die Salzburger erhöhten das Tempo, fanden jedoch kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Eisbären. In den letzten zwei Spielminuten nahmen die Juniors den Torhüter vom Eis, um mit einem zusätzlichen Feldspieler den Anschlusstreffer zu erzwingen. Die Zeller blieben jedoch standhaft, und Max Zimmermann vereitelte sämtliche Chancen. 54 Sekunden vor dem Ende (60.) traf Nicklas Huard ins verwaiste Tor zum 3:0.

Head Coach Teemu Levijoki „Wir hatten heute unsere Chancen, Tore zu erzielen, aber wir haben sie nicht genutzt. Das haben sie besser gemacht. Unsere Leistung war vorhanden, und wir haben alles gegeben, doch es hat heute nicht gereicht. In den Special Teams waren sie einfach überlegen.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

EK Die Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Tore:

1:0 | 39:04 | Robin Johansson | PP

2:0 | 45:02 | Matt McLeod

3:0 | 59:06 | Nicklas Huard | EN