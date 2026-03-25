Juniors unterliegen Gröden in Spiel 7! Levijoki: „Viele junge Spieler haben wichtige Erfahrungen gesammelt und genau das ist ein zentraler Teil unseres Weges.“

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen in der Verlängerung von Spiel 7 im Playoff-Viertelfinale der Alps Hockey League dem HC Gherdeina valgardena.it mit 2:3.

Damit endet die Saison der Juniors, die mit Rang eins nach dem Grunddurchgang und Platz zwei in der Master Round insgesamt positiv verlief. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Simon Pitschieler die Gäste in der 29. Spielminute in Führung, die Juniors glichen im Schlussabschnitt durch Treffer von Luca Kogler und Maxim Eliseev zweimal aus, mussten sich in der Overtime aber geschlagen geben.

Spielverlauf

Beide Teams starteten auf Augenhöhe und suchten früh den Weg in die Offensive. Benedikt Krainer verzog, Nikita Bloch traf die Stange (5.). Auf der Gegenseite scheiterte Luke Moncada im Alleingang an Luca Haitzmann (8.), die Juniors blieben durch Maxim Eliseev nach Rebound von Luca Auer gefährlich (13.). Jesse Juhola kam noch aus kurzer Distanz zum Abschluss (18.), Treffer fielen im ersten Drittel keine.

Die Juniors eröffneten den zweiten Abschnitt mit Druck auf Claes Endre, Gröden bremste sich kurz darauf mit einer Unterzahl, die Hausherren konnten daraus aber kein Kapital schlagen. In der 29. Spielminute fiel auf der anderen Seite das 0:1, Tobias Brighenti brachte den Puck Richtung Tor, Simon Pitschieler traf für die Südtiroler. Die Juniors antworteten mit weiteren Angriffen, Juhola setzte den Puck an die Stange (37.), der Ausgleich blieb vor der Pause aus.

Im Schlussdrittel belohnten sich die Juniors für ihren Aufwand: Luca Kogler verwertete das Zuspiel von Adrian Gesson zum 1:1 (42.). Gröden antwortete jedoch, Hannes Kasslatter stellte nach Vorarbeit von Martin Castlunger und Matteo Luisetti auf 1:2 (47.). Die Juniors erhöhten in der Schlussphase den Druck, Paul Schuster scheiterte aus kurzer Distanz (53.), Adrian Gesson verfehlte knapp (58.). In der 59. Spielminute agierten die Juniors mit dem sechsten Feldspieler, Maxim Eliseev verwertete das Zuspiel von Philipp Wimmer zum 2:2, die Entscheidung fiel in der Verlängerung.

In der Overtime blieb es ein offener Schlagabtausch, Paul Oberhauser kam aus kurzer Distanz zum Abschluss (62.). In der 65. Spielminute ließ Maxim Eliseev einen Penaltyschuss ungenutzt, wenig später verteidigte Gröden eine Unterzahl. In der 77. Spielminute traf Matteo Luisetti nach Rebounds von Hannes Kasslatter und Julian Senoner zum 2:3-Endstand.

Statement Head Coach Teemu Levijoki „Die Serie war über weite Strecken sehr eng, oft haben nur kleine Momente den Unterschied ausgemacht. Wir haben es heute nicht geschafft, unsere Chancen in den entscheidenden Situationen konsequent genug zu nutzen und waren vor dem Tor nicht ruhig und effizient genug. Trotzdem hat die Mannschaft in dieser Serie und über die gesamte Saison hinweg einen großen Schritt nach vorne gemacht. Viele junge Spieler haben wichtige Erfahrungen gesammelt und genau das ist ein zentraler Teil unseres Weges. Natürlich ist die Enttäuschung nach dem Ausscheiden groß, aber wir müssen aus solchen Spielen lernen, daran wachsen und die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen. Gröden hat in dieser Serie stark gespielt, dazu gratuliere ich.“

Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | Spiel 7

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 0:1, 2:1) OT

Tore:

0:1 | 28:21 | Simon Pitschieler

1:1 | 41:11 | Luca Kogler

1:2 | 46:26 | Hannes Kasslatter

2:2 | 58:46 | Maxim Eliseev

2:3 | 76:05 | Matteo Luisetti | OT

Statement des EC Red Bull Salzburg zu dem Vorfall in Gröden

Der EC Red Bull Salzburg verurteilt rassistische Beleidigungen und jede Form von Diskriminierung auf das Schärfste. Solches Verhalten widerspricht allen Werten, für die unser Club und der Sport stehen: Respekt, Fairness und Zusammenhalt.

Eishockey muss ein Ort sein, an dem Menschen unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Identität mit Achtung behandelt werden. Rassismus hat weder in unserem Sport noch in unserer Gesellschaft Platz.

Wir begrüßen die klare Haltung der Alps Hockey League sowie die Stellungnahme des HC Gherdeina und erwarten eine konsequente Aufarbeitung des Vorfalls.

Playoff-Viertelfinale | RBJ 3 – GHE 4

1 | Mi., 11.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

2 | Fr., 13.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

3 | So.,15.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 0:2, 2:0) OT

4 | Di., 17.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

5 | Fr., 20.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | 9:2 (4:1, 1:1, 4:0)

6 | So., 22.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)

7 | Di., 24.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | 2:3 (0:0, 0:1, 2:1) OT