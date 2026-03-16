Juniors unterliegen GrÃ¶den in der VerlÃ¤ngerung

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors verlieren Spiel 3 im Playoff-Viertelfinale der Alps Hockey League gegen den HC Gherdeina valgardena.it mit 2:3 nach VerlÃ¤ngerung.

Nach einem torlosen ersten Drittel gerieten die Salzburger im zweiten Abschnitt durch Dmitry Vozovik und Davide Schiavone mit 0:2 in RÃ¼ckstand. In den letzten vier Spielminuten glichen die Juniors in Ãœberzahl mit Treffern von Jesse Juhola und Florian Lanzinger noch zum 2:2 aus, ehe Vlastimil Dostalek die Partie in der Overtime in Ãœberzahl entschied.

Spielverlauf

Die Juniors starteten mit einem vollen Kader in Spiel 3 und hatten die erste groÃŸe MÃ¶glichkeit durch Paul Schuster in der 2. Spielminute, doch Claes Endre rettete. Die Hausherren blieben tonangebend, GrÃ¶den prÃ¼fte Luca Haitzmann dennoch mehrfach, Jakob Schnabl scheiterte in der 12. Spielminute nur knapp. In Ãœberzahl in der Schlussphase des ersten Drittels fanden die Red Bulls trotz guter Chancen keinen Weg zur FÃ¼hrung.

Auch im zweiten Abschnitt kamen die Juniors gefÃ¤hrlich aus der Kabine, unter anderem durch Nick Maul in der 22. Spielminute, Maxim Eliseev in der 23. Spielminute und Florian Lanzinger in der 24. Spielminute. In Ãœberzahl jubelten die Salzburger in der 28. Spielminute kurz, doch der Treffer von Maximilian Wurzer wurde nach Videobeweis aberkannt. Wenig spÃ¤ter nutzte GrÃ¶den eine Phase mit mehr Zugriff: Dmitry Vozovik traf in der 30. Spielminute nach Zuspiel von Luca Biondi zum 0:1, in der 37. Spielminute erhÃ¶hte Davide Schiavone in Ãœberzahl auf 0:2.

Im Schlussabschnitt drÃ¼ckten die Juniors weiter, lieÃŸen in Ãœberzahl aber zunÃ¤chst auch beste Chancen liegen, Adrian Gesson scheiterte allein vor dem Tor in der 50. Spielminute. Auf der Gegenseite blieb Haitzmann bei einem Breakaway von Luca Biondi in der 54. Spielminute standhaft. In der Schlussphase zogen die Red Bulls in Ãœberzahl den TorhÃ¼ter fÃ¼r den sechsten Feldspieler: Jesse Juhola verwertete in der 58. Spielminute, sieben Sekunden vor Ende der regulÃ¤ren Spielzeit glich Florian Lanzinger erneut in Ãœberzahl zum 2:2 aus. In der VerlÃ¤ngerung mussten die Juniors in Unterzahl beginnen, Vlastimil Dostalek traf in der 62. Spielminute zum 2:3.

Statement Adrian Gesson â€žWir haben heute einfach zu viele unnÃ¶tige Strafen genommen. Dadurch haben wir ihnen immer wieder MÃ¶glichkeiten gegeben, ins Spiel zu kommen. Teilweise haben wir sie zu leicht durch unser Drittel kommen lassen und waren insgesamt zu undiszipliniert. Gerade in solchen engen Spielen dÃ¼rfen uns solche Fehler nicht passieren. Wir mÃ¼ssen in diesen Situationen einfach abgeklÃ¤rter und disziplinierter auftreten. Jetzt gilt es, die Chancen, die wir bekommen, besser zu nutzen und den Fokus sofort auf das nÃ¤chste Spiel am Dienstag zu richten. Wir mÃ¼ssen weiterarbeiten, dranbleiben und bereit sein.â€œ

Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | Spiel 3

Red Bull Hockey Juniors â€“ HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 0:2, 2:0) OT

Tore:

0:1 | 29:56 | Dmitry Vozovik

0:2 | 36:54 | Davide Schiavone | PP

1:2 | 57:56 | Jesse Juhola | PP

2:2 | 59:53 | Florian Lanzinger | PP

2:3 | 61:23 | Vlastimil Dostalek | PP | OT

Spieltermine | Playoff-Viertelfinale | RBJ 1 â€“ GHE 2

11 | Mi., 11.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

2 | Fr., 13.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

3 | So.,15.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 0:2, 2:0) OT

4 | Di., 17.03.2026 | 20:30 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | GrÃ¶den

5 | Fr., 20.03.2026 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | Eisarena Salzburg

6* | So., 22.03.2026 | 20:30 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | GrÃ¶den

7* | Di., 24.03.2026 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | Eisarena Salzburg

*falls nÃ¶tig