Juniors unterliegen gegen Sterzing

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich in ihrem ersten Heimspiel der Alps Hockey League Saison 2024/25 nach einer intensiven...

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich in ihrem ersten Heimspiel der Alps Hockey League Saison 2024/25 nach einer intensiven Partie den Wipptal Broncos Weihenstephan mit 2:3 in der Verlängerung geschlagen geben.

Trotz zweier Ausgleichstreffer durch Adrian Gesson und Paul Vinzens reichte es am Ende nicht, da Philippe Sanche den entscheidenden Treffer für die Gäste in der Overtime erzielte.

Spielbericht

Von Beginn an zeigte sich die Partie auf Augenhöhe. Beide Teams erspielten sich gute Chancen, doch das erste Drittel endete torlos. Die Juniors verteidigten stark, besonders in der Schlussphase des Drittels, als die Broncos eine Überzahlsituation nicht nutzen konnten.

Im zweiten Drittel gingen die Gäste dann in Führung. In der 27. Minute nutzte Adam Capannelli eine Powerplay-Situation und traf zum 1:0 für die Wipptal Broncos. Die Red Bull Hockey Juniors ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und drängten auf den Ausgleich. In der 32. Minute war es schließlich Adrian Gesson, der mit seinem zweiten Alps Hockey League Treffer nach einem schnellen Konter und schönem Zuspiel von Nick Maul den 1:1-Ausgleich erzielte.

Das dritte Drittel war von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt. Beide Mannschaften drückten auf die Führung, doch in der 53. Minute war es erneut Sterzing, die vorlegten. Philippe Sanche fälschte einen Schuss von Adam Capannelli unhaltbar für Thomas Pfarrmaier ab und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung. Die Juniors zeigten jedoch Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Paul Vinzens erzielte in der 56. Minute den erneuten Ausgleich zum 2:2, vorbereitet durch Maximilian Wurzer und David Cernik.

In der Verlängerung erwies sich eine frühe Strafe gegen die Juniors als spielentscheidend. Die Broncos nutzten das darauffolgende Powerplay, und Philippe Sanche traf in der 63. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends zum 3:2-Sieg für die Gäste.

Stürmer Adrian Gesson „Wir waren heute insgesamt zu undiszipliniert und haben uns durch unnötige Strafen selbst das Leben schwer gemacht, besonders in der Verlängerung. Trotzdem haben wir über weite Strecken gut gespielt, konnten aber das Momentum aus dem zweiten Drittel nicht ganz in den Schlussabschnitt mitnehmen. Jetzt heißt es bereits, den Fokus auf das Spiel am Donnerstag zu legen.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:3 n.V. (0:0, 1:1, 1:1)

Tore:

0:1 | 26:57 | Adam Capannelli | PP

1:1 | 31:23 | Adrian Gesson

1:2 | 52:00 | Philippe Sanche

2:2 | 55:58 | Paul Vinzens

2:3 | 62:16 | Philippe Sanche | PP