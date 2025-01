Juniors unterliegen gegen Cortina mit 2:4 und verpflichten neuen Spieler

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen im Auswärtsspiel der Alps Hockey League dem S.G. Cortina Hafro mit 4:2.

Nach einem vielversprechenden Start und dem frühen Führungstreffer durch Leon Kolarik glichen die Italiener prompt aus. Im Schlussabschnitt stellten die Juniors durch Maximilian Wurzer zwar noch einmal auf 2:2, doch Cortina schlug mit zwei raschen Treffern zurück und entschied die Partie.

Spielbericht

Das Aufeinandertreffen in Cortina begann mit hohem Tempo. Beide Teams suchten früh den ersten Treffer und die Red Bulls prüften den gegnerischen Torhüter Hayden Hawkey gleich mehrfach. Dennoch dauerte es bis zur 8. Spielminute, ehe Leon Kolarik einen Rebound von Paul Lemke verwertete und so die 1:0-Führung für die Juniors erzielte. Cortina reagierte umgehend: In der 9. Spielminute glich Giacomo Lacedelli zum 1:1 aus. Die Hausherren wurden nun deutlich aktiver, doch dank starker Defensivarbeit und Torhüter Valentin Ankirchner blieben weitere Treffer im Startdrittel aus.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang es keiner Mannschaft, sich entscheidend durchzusetzen. Eine Überzahlsituation brachte jedoch frischen Schwung in das Spiel der Italiener. Trotz engagierten Unterzahlspiels der Salzburger nutzte Cortina in der 34. Spielminute eine weitere Powerplay-Gelegenheit als Filippo Pompanin zum 2:1 traf. Obwohl die Red Bulls versuchten, umgehend zu antworten, konnten sie keine Lücke in der italienischen Defensive finden.

In den Schlussabschnitt starteten die Juniors mit einer Überzahl, verwerteten diese allerdings nicht. Erst in der 45. Spielminute glich Maximilian Wurzer nach Vorlage von Paul Lemke zum 2:2 aus. Doch die Freude währte nur kurz: Wenige Sekunden später mussten die Salzburger in Unterzahl agieren, was Mikael Saha prompt zum 3:2 für Cortina nutzte (46.). Mit diesem Momentum erhöhten die Italiener den Druck, und Riccardo Lacedelli stellte in der 48. Spielminute auf 4:2. Trotz einer späten Offensive inklusive sechstem Feldspieler gelang den Red Bulls kein weiterer Treffer mehr.

Head Coach Teemu Levijoki „Wir hatten gute Aktionen im Spiel, haben aber zu viele Strafen genommen. Sie waren hier deutlich disziplinierter. Jetzt heißt es, die Batterien neu aufzuladen, da morgen bereits das nächste Spiel ansteht. Ich hoffe, dass die Verpflichtung von Florian Lanzinger uns neue Energie in das Team bringt.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

S.G. Cortina Hafro – Red Bull Hockey Juniors 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Tore:

0:1 | 07:18 | Leon Kolarik

1:1 | 08:37 | Giacomo Lacedelli

2:1 | 33:17 | Filippo Pompanin | PP

2:2 | 44:43 | Maximilian Wurzer

3:2 | 45:08 | Mikael Saha | PP

4:2 | 47:31 | Riccardo Lacedelli

Red Bull Hockey Juniors verpflichten Florian Lanzinger

Die Red Bull Hockey Juniors freuen sich, die Verpflichtung des 20-jährigen Stürmers Florian Lanzinger bekannt zu geben. Der gebürtige Villacher wechselt vom EC iDM Wärmepumpen VSV nach Salzburg, um in der Alps Hockey League wertvolle Spielpraxis zu sammeln und seine Entwicklung weiter voranzutreiben. Lanzinger absolvierte in der laufenden Saison bereits zwei Partien für den EC VSV in der win2day ICE Hockey League (insgesamt bereits 33 Einsätze) und konnte damit bereits Erfahrungen in Österreichs höchster Spielklasse sammeln. Zusätzlich stand er 13-mal für die Adler Kitzbühel in der Alps Hockey League auf dem Eis. Darüber hinaus ist Lanzinger Teil des österreichischen U20-Nationalteams, für das er in bislang zehn Begegnungen fünf Scorerpunkte verbuchen konnte.

Florian Lanzinger: „Ich möchte mich als Spieler so gut wie möglich weiterentwickeln, und hierfür sind die Trainingsmöglichkeiten an der Red Bull Eishockey Akademie österreichweit einfach die besten. Ich freue mich schon sehr auf das Team und kenne ja bereits einige vom Nationalteam. Das sind wirklich tolle Jungs und ich kann es kaum erwarten, mit ihnen zu trainieren und gemeinsam zu spielen.“

