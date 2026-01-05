Juniors übernehmen erneut Tabellenführung nach 4:3-Heimsieg gegen Kitzbühel

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors bezwingen die Adler Stadtwerke Kitzbühel im Heimspiel der Alps Hockey League mit 4:3.

Nach der frühen Führung durch Adrian Gesson drehten die Tiroler die Partie noch im ersten Drittel auf 1:2. Im zweiten Abschnitt glichen die Juniors durch Jesse Juhola aus, Kitzbühel legte umgehend wieder vor, ehe Paul Oberhauser zum 3:3 traf. Im Schlussdrittel traf Florian Lanzinger zum 4:3. Diesen Vorsprung behaupteten die Salzburger in einer intensiven Schlussphase und übernahmen damit erneut die Tabellenführung.

Spielbericht

Beide Teams starteten mit hohem Tempo. Nach ersten Annäherungen setzte Maximilian Wurzer den Puck knapp am langen Eck vorbei, in der 5. Spielminute verwertete Adrian Gesson das Zuspiel von Mathias Böhm zur 1:0-Führung. Kitzbühel antwortete mit Entlastungsangriffen und erzeugte Verkehr vor Torhüter Luca Haitzmann; Jakob Engelhart verwertete in der 9. Spielminute einen Rebound zum 1:1. Eine erste Unterzahl überstanden die Juniors kompakt. Kurz vor der Pause erzielte Jakob Lippitsch aus dem hohen Slot das 1:2 für die Gäste (19.).

Der zweite Abschnitt begann erneut mit Vorteilen für die Tiroler, doch die Red Bulls setzten sich zunehmend im Angriffsdrittel fest. Jesse Juhola traf in der 25. Spielminute vom Bullykreis zum 2:2. Kitzbühel legte umgehend nach, Mai Crnkic staubte zum 2:3 ab. Die Juniors blieben im Vorwärtsgang, nahmen jedoch eine Strafe aber entschärften das Unterzahlspiel sicher. In der 34. Spielminute stellte Paul Oberhauser nach Zuspiel von Maximilian Kirchebner und eigenem Nachschuss auf 3:3. Bis zur zweiten Pause entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, weitere Tore fielen nicht.

Im Schlussdrittel mussten die Salzburger zunächst eine Restunterzahl bewältigen und setzten unmittelbar danach wieder Offensivakzente. In der 49. Spielminute traf Florian Lanzinger nach Vorarbeit von Oberhauser präzise ins Kreuzeck zum 4:3. Wenig später verpasste Wurzer nach schöner Kombination mit Maxim Eliseev und Juhola das mögliche Zwei-Tore-Polster nur knapp. Kitzbühel lauerte auf Umschaltmomente, doch Haitzmann blieb sicher. In der Schlussphase erhöhte Salzburg den Druck nach vorne, ohne die Entscheidung zu erzwingen. In den letzten beiden Spielminuten zogen die Gäste ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler und setzten sich im Drittel der Juniors fest, die den Vorsprung über die Zeit brachten.

Stürmer Mathias Böhm „Wir haben heute keinen guten Start erwischt und im ersten Drittel waren sie besser. Aber das haben wir in der Kabine angesprochen und sind wesentlich besser zurückgekommen. In den letzten beiden Dritteln haben wir eine gute Arbeit geleistet. Es war ein sehr knappes Spiel, welches wir am Ende für uns entscheiden konnten. Darauf sind wir stolz.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – Adler Stadtwerke Kitzbühel 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Tore:

1:0 | 04:53 | Adrian Gesson

1:1 | 08:05 | Jakob Engelhart

1:2 | 18:06 | Jakob Lippitsch

2:2 | 24:07 | Jesse Juhola

2:3 | 25:31 | Mai Crnkic

3:3 | 33:55 | Paul Oberhauser

4:3 | 48:03 | Florian Lanzinger

Stürmer Mathias Böhm wechselt leihweise zu den Pioneers Vorarlberg.

Stürmer Mathias Böhm wechselte auf Leihbasis bis zur IIHF-Transferdeadline zu den Pioneers Vorarlberg. Der 22-jährige Niederösterreicher war vor Saisonbeginn von den Vienna Capitals nach Salzburg gekommen und absolvierte seither 24 Spiele für den EC Red Bull Salzburg in der win2day ICE Hockey League sowie 15 Partien für die Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League, in denen er 3 Tore und 9 Assists erzielte. Zuvor stand Böhm noch am Sonntag im Spiel der Juniors gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel auf dem Eis, ehe er sich bereits am Montag dem Team der Pioneers anschließen wird.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Die begrenzte Leihe sehen wir als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Mathias. Er erhält bei den Pioneers die Chance, wertvolle Spielpraxis und neue Erfahrungen zu sammeln. Wir wissen, wie viel Potenzial in ihm steckt, und sind überzeugt, dass er diese Möglichkeit mit voller Energie nutzen wird.“

Stürmer Mathias Böhm „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Gleichzeitig tut es natürlich ein bisschen weh, vorübergehend von den Jungs wegzugehen. Aber es ist nur für rund einen Monat, danach bin ich für die Playoffs wieder zurück. Jetzt heißt es, Gas zu geben und die Chance bestmöglich zu nutzen. Es ist eine sehr gute Möglichkeit für mich, in der win2day ICE Hockey League zu spielen, und ich freue mich riesig darauf.“

