Juniors stellen in der Serie auf 3:3 und erzwingen Spiel 7!

Wolkenstein in GrÃ¶den, Italien. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen Spiel 6 im Playoff-Viertelfinale der Alps Hockey League gegen den HC Gherdeina valgardena.it mit 6:2 und stellen die Serie damit auf 3:3.

Vier Treffer im ersten Drittel und zwei Powerplay-Tore im zweiten Abschnitt legten den Grundstein, Spiel 7 steigt am Dienstag, 24. MÃ¤rz, um 19:15 Uhr in der Eisarena Salzburg.

Spielverlauf

GrÃ¶den erÃ¶ffnete die Partie mit Druck, Luca Haitzmann war bei den ersten AbschlÃ¼ssen zur Stelle, Stephan Deluca scheiterte nach starkem Zuspiel (3.). Dann schlugen die Juniors eiskalt zu: Adrian Gesson eroberte im Angriffsdrittel den Puck, Luca Kogler traf zum 0:1 (4.), Maximilian Wurzer erhÃ¶hte nach Aufbaupass von Moussa Hackert auf 0:2 (5.) und Maximilian Kirchebner verwertete den Rebound von Adrian Gesson zum 0:3 (7.). Nach dem Timeout der Hausherren wurde das Spiel ausgeglichener, Deluca hatte den Anschluss am SchlÃ¤ger (13.), fand aber erneut in Haitzmann seinen Meister. Paul Schuster fÃ¤lschte den Abschluss von Maximilian Wurzer zum 0:4 ab (16.), Vlastimil Dostalek verkÃ¼rzte im schnellen Umschalten auf 1:4 (20.).

Im zweiten Drittel kam GrÃ¶den aktiver aus der Kabine, bremste sich aber mit einer Strafe, die Juniors nutzten die Ãœberzahl durch Nick Maul nach Zuspiel von Luca Auer zum 1:5 (23.). Eine 5-Minuten-Strafe samt Spieldauerdisziplinarstrafe gegen GrÃ¶den und eine Gegenstrafe der Juniors sorgten zunÃ¤chst fÃ¼r 4 gegen 4, danach hatten die Salzburger drei Minuten Ãœberzahl, in der Luca Auer den Schuss von Jakob Schnabl zum 1:6 abfÃ¤lschte (30.). In der Folge prÃ¤gten weitere Strafen und viele Unterbrechungen den Abschnitt, die Juniors kontrollierten mit der klaren FÃ¼hrung das Spiel und lieÃŸen keinen weiteren Treffer zu.

Die Juniors starteten mit einer RestÃ¼berzahl in den Schlussabschnitt und kamen kurzzeitig zu doppelter Ãœberzahl, Philipp Wimmer traf dabei die Stange (42.). GrÃ¶den nutzte einen Konter in Unterzahl, Dmitry Vozovik verkÃ¼rzte per Bauerntrick auf 2:6 (43.), Maximilian Kirchebner setzte wenig spÃ¤ter einen Abschluss an die Oberlatte (45.). In den weiteren Minuten nahmen sich beide Teams in der engen Zone den Raum fÃ¼r klare AbschlÃ¼sse, auch weitere Powerplay-Phasen der Juniors blieben ohne Treffer. Die Red Bulls spielten den AuswÃ¤rtssieg konzentriert zu Ende und erzwangen damit Spiel 7.

Statement Head Coach Teemu Levijoki â€žIn den ersten 30 Minuten haben wir genau das aufs Eis gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Danach ist das Spiel etwas zerfahrener geworden, aber wir haben trotzdem einen wichtigen AuswÃ¤rtssieg eingefahren. Ich bin vor allem froh, dass sich in den vielen harten Szenen niemand zusÃ¤tzlich verletzt hat. In den vergangenen Spielen haben wir die nÃ¶tige Effizienz vor dem Tor gefunden und unsere Chancen deutlich konsequenter genutzt. Genau das war heute wieder entscheidend. Jetzt ist alles auf Dienstag ausgerichtet, wir freuen uns auf Spiel sieben.â€œ

Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | Spiel 6

HC Gherdeina valgardena.it â€“ Red Bull Hockey Juniors 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)

Tore:

1:0 | 03:47 | Luca Kogler

2:0 | 04:33 | Maximilian Wurzer

3:0 | 06:29 | Maximilian Kirchebner

4:0 | 15:41 | Paul Schuster

4:1 | 19:00 | Vlastimil Dostalek

5:1 | 22:35 | Nick Maul | PP

6:1 | 29:58 | Luca Auer | PP

6:2 | 42:10 | Dmitry Vozovik | SH

Spieltermine | Playoff-Viertelfinale | RBJ 3 â€“ GHE 3

1 | Mi., 11.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

2 | Fr., 13.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

3 | So.,15.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 0:2, 2:0) OT

4 | Di., 17.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

5 | Fr., 20.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | 9:2 (4:1, 1:1, 4:0)

6 | So., 22.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)

7 | Di., 24.03.2026 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | Eisarena Salzburg