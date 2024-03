Juniors stehen im Halbfinale der AlpsHL

Salzburg. (PM Red Bulsl) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das fünfte Playoff-Viertelfinalspiel der Alps Hockey League gegen die Hockey Unterland Cavaliers mit 4:0...

Salzburg. (PM Red Bulsl) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das fünfte Playoff-Viertelfinalspiel der Alps Hockey League gegen die Hockey Unterland Cavaliers mit 4:0 und sichern sich somit den Einzug ins Halbfinale.

Die Juniors konnten im ersten Drittel in Führung gehen und diese, in einem durch Strafen geprägten zweiten Abschnitt, auf drei Tore ausbauen. Im Schlussabschnitt erhöhten die Juniors auf den 4:0-Endstand, gewannen somit die Playoff-Viertelfinalserie gegen die Hockey Unterland Cavaliers mit 4:1 und sicherten sich zum zweiten Mal seit Ligateilnahme den Einzug in das Halbfinale.

Spielverlauf

Die Red Bull Hockey Juniors starteten von der ersten Spielminute an laufstark und prüften den italienischen Torhüter Simone Peiti bereits früh im Spiel. Dieser hielt dennoch seinen Kasten sauber. Durch eine Überzahl gelangte Unterland ebenfalls zu ihren ersten Chancen; Juniors Torhüter Simon Wolf glänzte jedoch mit starken Paraden. Zurück in voller Stärke übernahmen die jungen Salzburger sofort wieder das Spiel, der Führungstreffer gelang allerdings – trotz Überzahlmöglichkeit – vorerst nicht. Die Juniors rotierten in der Offensive und setzten die Südtiroler unter Druck. In der 19. Spielminute konnte schlussendlich Vasily Zelenov den Treffer zum 1:0-Drittelendstand erzielen.

Mit Blick auf das Halbfinale startete das Team rund um Kapitän Lukas Hörl in das zweite Drittel erneut mit hohem Tempo. Die Cavaliers – nun deutlich aktiver – gingen dieses Tempo mit, warteten auf Fehler der Juniors und wurden durch schelle Konter gefährlich. Unterland konnte den Ausgleichstreffer trotz Überzahl allerdings nicht erzielen. Mit Voranschreiten der Spielzeit übernahmen die Salzburger vermehrt das Spiel, ließen eine Überzahl zwar erneut ungenutzt, erhöhten aber durch Daniels Murnieks nur wenige Spielsekunden später (32.) die Führung auf 2:0. Von der Offensivleistung seines Teams beflügelt, gelang Julius Ramoser in der 37. Spielminute der Treffer zum 3:0. In den letzten Spielsekunden wurden die Red Bull Hockey Juniors mit einer 5 gegen 3 Unterzahl konfrontiert. Durch eine starke Defensivleistung musste Unterland das Drittel jedoch erneut torlos beenden.

Im Schlussabschnitt wechselten die Cavaliers ihren Schlussmann und Simone Peiti verließ für Tizian Giovanelli sein Tor. Die Juniors, die ihre Strafen aus dem zweiten Drittel noch absitzen mussten, starteten ihrerseits erneut mit einer starken Defensive. Zurück in selber Stärke lief das Spiel auf und ab – beide Teams schenkten sich auf dem Eis keinen Zentimeter. Durch eine weitere Überzahlmöglichkeit gelang es den jungen Salzburgern erneut, enormen Druck auf die Italiener aufzubauen und sich im Offensivdrittel festzusetzen. In der 48. Spielminute gelang es Philipp Krening, den neu eingewechselten Torhüter Giovanelli ebenfalls zu bezwingen und den Spielstand auf 4:0 zu erhöhen. Eine weitere Unterzahl stellte die älteste Mannschaft der Red Bull Eishockey Akademie erneut auf die Probe. Simon Wolf blieb jedoch eiskalt und sicherte mit starken Paraden den Red Bull Hockey Juniors, zum zweiten Mal seit Teilnahme an der Alps Hockey League, den Einzug ins Halbfinale.

Torhüter Simon Wolf „Wir wussten, dass die Serie sehr schwer wird, aber wir haben das sehr gut heruntergespielt. Aus dieser Serie nehmen wir uns die Präsenz vor dem Tor mit und möchten auch im Halbfinale torgefährlich und körperbetont auftreten. Wir haben einen Vorteil mit der Ausdauer und Kraft, diesen gilt es zu nutzen. Jetzt zählt, dass jeder seine Aufgabe macht. Das Ziel ist es, in das Finale weiterzukommen.“

Alps Hockey League | Playoffs | 5. Viertelfinalspiel

Red Bull Hockey Juniors Hockey – Unterland Cavaliers 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore:

1:0 | 18:05 | Vasily Zelenov

2:0 | 31:53 | Daniels Murnieks

3:0 | 36:05 | Julius Ramoser

4:0 | 47:09 | Philipp Krening

Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | 4:1

1 | Di., 05.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

2 | Do., 07.03.24 | 20:00 | Hockey Unterland Cavaliers vs. Red Bull Hockey Juniors 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

3 | Sa., 09.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)

4 | Di., 12.03.24 | 20:00 | Hockey Unterland Cavaliers vs. Red Bull Hockey Juniors 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

5 | Do., 14.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)