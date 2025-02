Juniors sichern sich Heimsieg nach PenaltyschieÃŸen

Salzburg. (PM Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors sichern sich im Heimspiel der Alps Hockey League Qualification Round gegen den HC Gherdeina Valgardena.IT einen wichtigen Sieg im Penaltyschießen.

Die Gäste aus Südtirol gingen im ersten Drittel in Führung, doch die Juniors fanden im zweiten Abschnitt den Ausgleich. Im Schlussabschnitt drehten die jungen Salzburger das Spiel, mussten jedoch den späten Ausgleich hinnehmen. Nach einer torlosen Verlängerung entschieden die Red Bulls das Spiel im Penaltyschießen mit 3:2 für sich und halten damit die Chance auf die Pre-Playoffs am Leben.

Spielbericht

Mit der klaren Ausgangslage, dass nur ein Sieg oder eine Verlängerung die Juniors im Rennen um die Pre-Playoffs hält, während sich Gröden mit einem Auswärtserfolg bereits qualifizieren könnte, entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell. Die Red Bulls starteten druckvoll und suchten früh den Führungstreffer. Trotz hohem Tempo und viel Offensivpräsenz gelang es den jungen Salzburgern nicht, die gut organisierte Defensive der Südtiroler zu durchbrechen. Ein starkes Unterzahlspiel hielt die Juniors zunächst im Spiel, doch in der 17. Spielminute war es Yuri Cristellon, der die Gäste mit 1:0 in Führung brachte.

Im zweiten Drittel bestimmten weiterhin die Juniors das Tempo, scheiterten jedoch immer wieder an der disziplinierten Defensive der Gäste und Torhüter Paul Hofer. Mitte des Drittels übernahmen die Red Bulls zunehmend die Kontrolle und drängten auf den Ausgleich. Trotz zahlreicher Abschlüsse fehlte lange Zeit die entscheidende Lücke, bis Niklas Korhonen in der 36. Spielminute nach Vorarbeit von Philipp Wimmer zum 1:1 traf.

Das Schlussdrittel begann mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Die Red Bulls erspielten sich gute Chancen, bis Philipp Wimmer in der 46. Spielminute mit einem platzierten Schlagschuss die erstmalige Führung für die Juniors erzielte. Die Südtiroler reagierten jedoch und nutzten in der 54. Spielminute eine 4-gegen-4-Situation zum 2:2-Ausgleich durch Emil Oksanen. In der Schlussphase versuchten die Juniors alles, um die Entscheidung in der regulären Spielzeit herbeizuführen, fanden jedoch keinen Weg an Goalie Hofer vorbei.

Nach einer torlosen Verlängerung fiel die Entscheidung im Penaltyschießen. Torhüter Valentin Ankirchner zeigte starke Nerven, während Philipp Wimmer den entscheidenden Penalty eiskalt zum 3:2-Heimsieg der Red Bull Hockey Juniors verwandelte.

Torhüter Valentin Ankirchner „Der Sieg heute war enorm wichtig. Unser Ziel war es, die Partie nach 60 Minuten zu entscheiden, aber wir nehmen den Erfolg im Penaltyschießen gerne mit. Ich hatte lange kein Shootout mehr, also musste ich mich erst ein wenig herantasten, aber am Ende hat alles gepasst. Sterzing wird ein harter Gegner, aber wir haben den Heimvorteil und wollen diesen nutzen.“

Alps Hockey League | Qualification Round A

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina Valgardena.IT 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) SO

Tore:

0:1 | 16:36 | Yuri Cristellon

1:1 | 35:39 | Niklas Korhonen

2:1 | 45:14 | Philipp Wimmer

2:2 | 53:46 | Emil Oskanen

3:2 | 65:00 | Philipp Wimmer | PS

Die nächsten Spiele der Red Bull Hockey Juniors

Sa, 22.02.2025 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Wipptal Broncos Weihenstephan

