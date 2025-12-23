Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
HC Meran/o PircherRed Bull Hockey Juniors

Juniors sichern sich einen weiteren Punkt vor der Weihnachtspause

23. Dezember 20252 Mins read29
EC Red Bull Hockey Juniors - © EC Red Bull Media
Meran. (PM RB Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen auswärts beim HC Meran/o Pircher nach Penaltyschießen mit 2:3.

Paul Schuster brachte Salzburg in der 9. Spielminute in Führung, Reid Stefanson glich kurz darauf aus. In Überzahl stellte Filip Cruseman kurz vor der zweiten Pause auf 2:1 für Meran, Maxim Eliseev traf zu Beginn des Schlussdrittels in doppelter Überzahl zum 2:2. In der regulären Spielzeit und in der Verlängerung fiel kein weiterer Treffer; im Penaltyschießen verwandelte Samuel Claesson den entscheidenden Versuch für die Hausherren.

Spielbericht
Ohne Vadim Schreiner, Moritz Warnecke (beide Red Bull München), Nick Maul (U20-WM) sowie die erkrankten Mathias Böhm und Jesse Juhola starteten die Juniors mit gewohnt hohem Tempo in Meran. Beide Teams setzten frühe Akzente, Torhüter Valentin Ankirchner und Andreas Bernard waren gefordert. In der 9. Spielminute verwertete Paul Schuster nach Vorarbeit von Maxim Eliseev und Maximilian Wurzer zur 1:0-Führung. Meran antwortete prompt: In der 11. Spielminute traf Reid Stefanson per One-Timer nach schnellem Umschalten von Rasmus Nousiainen zum 1:1. In der Folge erarbeiteten sich die Hausherren mehr Druckphasen, Ankirchner klärte mehrfach in höchster Not; kurz vor der Pause kamen die Red Bulls wieder besser ins Spiel.

Nach dem Wiederbeginn suchten die Juniors in Überzahl den nächsten Treffer, Meran verteidigte kompakt und lauerte auf Fehler. Salzburg setzte auf forecheckintensives Spiel, die Südtiroler erschwerten mit ihrer defensiven Ausrichtung den schnellen Zug zum Tor. Nach weiteren Strafen gegen die Gäste nutzte Meran eine späte Überzahl und Filip Cruseman traf in der 40. Spielminute zum 2:1.

Zu Beginn des Schlussdrittels erspielten sich die Juniors eine Überzahl, die sich zur doppelten Überzahl ausweitete. Maxim Eliseev verwertete in der 44. Spielminute nach Zuspiel von Adrian Gesson zum 2:2-Ausgleich. Beflügelt drückte Salzburg auf den dritten Treffer, musste jedoch wiederholt in Unterzahl agieren; Ankirchner blieb stabil, während Meran über Konter gefährlich blieb. Da weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung ein Tor fiel, brachte das Penaltyschießen die Entscheidung: Für die Juniors blieb jeder Versuch ungenützt, Samuel Claesson verwandelte für Meran zum 3:2-Endstand.

Head Coach Teemu Levijoki „Wir hatten heute mit einigen ausfällen zu kämpfen und mit vier U17 Spielern gespielt. Dafür waren wir gut dabei. Dennoch ist es jetzt an der Zeit, dass auch die jüngeren Spieler Führungsrollen übernehmen und das ist nicht einfach. Wir befinden uns nach wie vor in einem Lernprozess. Grundsätzlich haben wir gut gespielt aber zu viele Strafen genommen und uns damit das Leben schwer gemacht. Wir hatten die Chancen, aber konnten diese nicht nutzen.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang
HC Meran/o Pircher – Red Bull Hockey Juniors 0:0 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) PS

Tore:
0:1 | 08:59 | Paul Schuster
1:1 | 10:18 | Reid Stefanson
2:1 | 39:41 | Filip Cruseman | PP
2:2 | 43:34 | Maxim Eliseev | PP2
3:2 | 65:00 | Samuel Claesson | PS

