Juniors sichern sich als erstes Team die Playoff-Teilnahme

Gröden, Italien. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Auswärtsspiel der Alps Hockey League beim HC Gherdeina valgardena.it mit 5:3 und qualifizieren sich damit als erstes Team der Liga für die Playoffs.

Kapitän Adrian Gesson eröffnete früh, Maximilian Wurzer legte zum 2:0 nach. Nach dem Anschlusstreffer der Hausherren stellte Florian Lanzinger in Überzahl auf 3:1, ehe Gröden erneut verkürzte. Im Schlussdrittel traf zunächst der 17-jährige Lukas Greil zum 4:2, bevor Hannes Kasslatter für die Südtiroler auf 3:4 stellte. In der letzten Minute fixierte Jesse Juhola per Empty Netter den 5:3-Auswärtssieg.

Spielverlauf

Die Juniors setzten die Südtiroler von Beginn an unter Druck und zwangen Goalie Matthias Rindone früh zu Paraden. In der 5. Spielminute verwertete Kapitän Adrian Gesson das Zuspiel von Paul Schuster zur 1:0-Führung. Gröden kam in der Folge besser ins Spiel, doch Luca Haitzmann blieb im Eins-gegen-Eins gegen Stephan Deluca souverän (8.). In der 10. Spielminute erhöhte Maximilian Wurzer aus dem hohen Slot nach Vorarbeit von Schuster auf 2:0. Kurz vor der ersten Pause (20.) verpasste Luca Biondi für die Hausherren nach zwei Haken den Anschlusstreffer, Haitzmann war zur Stelle.

Zu Beginn des zweiten Drittels verteidigten die Juniors zunächst eine 5-gegen-3-Unterzahl stark. Zurück bei fünf Feldspielern kontrollierten die Salzburger weite Strecken, doch in der 27. Spielminute nutzte Luke Moncada eine 2-gegen-1-Situation zum 2:1. Die Juniors antworteten mit Druckphasen und belohnten sich kurz vor Drittelende: In der 37. Spielminute traf Florian Lanzinger in Überzahl per One-Timer zum 3:1. 44 Sekunden später (38.) verkürzte jedoch Carmine Buono mit einem verdeckten Schuss aus dem Slot auf 3:2.

Im Schlussabschnitt stellte der 17-jährige Lukas Greil bei angezeigter Strafe in der 42. Spielminute auf 4:2, als er den Rebound von Nick Maul versenkte und sorgte damit für die Vorentscheidung. Gröden drückte in der Folge vehement, Haitzmann parierte mehrfach stark. Nach Strafen auf beiden Seiten blieb die Partie intensiv. In der 57. Spielminute brachte Hannes Kasslatter die Südtiroler mit 3:4 heran. Die Gastgeber nahmen in der Schlussphase den Torhüter vom Eis, doch 17 Sekunden vor Ende (60.) sorgte Jesse Juhola mit dem Empty-Net-Treffer für die Entscheidung.

Head Coach Teemu Levijoki „Das war heute ein sehr enges Spiel. Wir sind gut gestartet und haben unsere Chancen genutzt. Gröden war sehr stark. Schlussendlich hat unser Torhüter Luca Haitzmann den Unterschied gemacht und uns mit wichtigen Paraden den Sieg gesichert. Außerdem machen unsere jungen Spieler einen sehr guten Job und erzielen wichtige Tore. Der frühe Playoff-Einzug freut uns natürlich, das haben sich die Burschen mit ihren Leistungen in den vergangenen Spielen erarbeitet.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

HC Gherdeina valgardena.it – Red Bull Hockey Juniors 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Tore:

0:1 | 04:17 | Adrian Gesson

0:2 | 09:52 | Maximilian Wurzer

1:2 | 26:35 | Luke Moncada

1:3 | 36:58 | Florian Lanzinger | PP

2:3 | 37:42 | Carmine Buono

2:4 | 41:38 | Lukas Greil

3:4 | 56:40 | Hannes Kasslatter

3:5 | 59:43 | Jesse Juhola | EN

