Juniors mit ernüchternden Start in die Master Round

Sisak, Kroatien. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen zum Auftakt der Master Round beim KHL Sisak mit 0:4.

Die Hausherren stellten in der 14. Spielminute im Powerplay auf 1:0. Im zweiten Drittel erhöhte Sisak nach 30 Sekunden auf 2:0. Weitere Treffer in der 25. und 38. Spielminute entschieden die Partie vorzeitig. Der Schlussabschnitt blieb trotz Salzburger Bemühungen torlos.

Spielverlauf

Sisak startete mit mehreren Großchancen und setzte Juniors-Torhüter Luca Haitzmann von Beginn an unter Druck. In der 2. Spielminute vergab Marijus Dumcius aus kurzer Distanz das leere Tor. Eine erste Unterzahl überstanden die Red Bulls mit konsequenter Defensivarbeit und nahmen daraus Schwung mit. Zurück im Fünf-gegen-Fünf verlagerte sich das Geschehen jedoch wieder in das Salzburger Drittel, während die Red Bulls mit schnellen Gegenstößen gefährlich blieben. Mit fortschreitender Zeit fanden die Juniors besser in die Partie und prüften mehrfach Goalie Vilim Rosandic. Eine weitere Unterzahl brachte die Gäste erneut in Bedrängnis: In der 14. Spielminute fälschte Danila Larionovs einen Schuss von Petar Peceric unhaltbar zum 1:0 ab. Trotz erhöhtem Offensivdruck blieb es nach 20 Minuten beim 0:1.

Nach lediglich 30 Sekunden im zweiten Drittel (21.) traf Niko Cavlovic von der blauen Linie zum 2:0. Salzburg suchte umgehend den Anschlusstreffer, fand jedoch gegen die kompakt stehende Defensive kein Durchkommen. In der 25. Spielminute stellte Kim Yeob im Powerplay nach einem Rebound auf 3:0. Weitere Strafen auf Salzburger Seite verschoben das Momentum endgültig zu den Kroaten, Haitzmann parierte mehrmals stark. In zwei darauffolgenden Überzahlsituationen fehlte den Juniors die Effizienz. Sisak blieb defensiv stabil und engte die Räume ein. In der 38. Spielminute bediente Danila Larionovs nach einem schnellen Konter den freistehenden Patrik Dobric, der aus kurzer Distanz zum 4:0 einschoss.

Ein frühes Powerplay eröffnete den Red Bulls zu Beginn des Schlussabschnitts die Chance zu verkürzen, doch Rosandic blieb fehlerlos. In der Folge verbuchten die Salzburger mehr Offensivanteile als zuvor, klare Torchancen blieben gegen die disziplinierte Abwehr der Hausherren rar. Die Partie wurde zunehmend hitzig. In der 54. Spielminute traf Adrian Gesson die Querlatte. Weitere Strafen auf Salzburger Seite verhinderten eine Schlussoffensive. Es blieb beim 0:4.

Head Coach Teemu Levijoki „Sie haben gut gespielt und waren uns immer einen Schritt voraus. In der Angriffszone und in der Verteidigungszone waren wir heute ein bis zwei Schritte zu langsam, und das haben sie gut genutzt. Sie haben die ersten 30 Minuten Vollgas gegeben, wir haben die Zweikämpfe nicht gewonnen und wenn du diese nicht gewinnst, ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen.“

Alps Hockey League | Master Round

KHL Sisak – Red Bull Hockey Juniors 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Tore:

1:0 | 13:50 | Danila Larionovs | PP

2:0 | 20:30 | Niko Cavlovic

3:0 | 24:37 | Kim Yeob | PP

4:0 | 37:41 | Patrik Dobric

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!