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Home International Europa Alps Hockey League HC Gherdeina Juniors mit 0:1-AuswÃ¤rtsniederlage
HC GherdeinaRed Bull Hockey Juniors

Juniors mit 0:1-AuswÃ¤rtsniederlage

18. MÃ¤rz 20262 Mins read37
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HCG-RBS Â© MatthÃ¤us Kostner
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Wolkenstein in GrÃ¶den, Italien. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen in Spiel 4 des Playoff-Viertelfinales der Alps Hockey League dem HC Gherdeina valgardena mit mit 0:1.

Den einzigen Treffer des Abends erzielte Vlastimil Dostalek in der 12. Spielminute. Trotz vier ÃœberzahlmÃ¶glichkeiten und einer spÃ¤ten Schlussoffensive mit sechstem Feldspieler blieb den Salzburgern der Ausgleich verwehrt.

Spielverlauf
Die Red Bulls kamen gut in die Partie und hatten frÃ¼he MÃ¶glichkeiten, Florian Lanzinger scheiterte aus kurzer Distanz an Claes Endre (4.). GrÃ¶den hielt mit schnellem Umschaltspiel dagegen, Luca Haitzmann blieb bei den ersten AbschlÃ¼ssen der Hausherren sicher. In der 12. Spielminute setzte Simon Pitschieler Vlastimil Dostalek in Szene, der zum 1:0 traf, im Anschluss mussten die Juniors nach einem hohen Stock 2+2 Minuten in Unterzahl Ã¼berstehen. Kurz vor der ersten Pause hatten die Salzburger ihre erste Ãœberzahl, der Ausgleich fiel jedoch nicht.

Mit einer RestÃ¼berzahl starteten die Juniors in den zweiten Abschnitt, danach Ã¼bernahm GrÃ¶den wieder mehr Anteile, Simon Pitschieler traf die Querlatte (22.). Die Juniors hielten mit intensiven ZweikÃ¤mpfen dagegen und kamen in der zweiten HÃ¤lfte des Drittels zu ihrer nÃ¤chsten Ãœberzahl, GrÃ¶den verteidigte jedoch mit starkem Unterzahlspiel. In der Schlussphase wurde Salzburg gefÃ¤hrlicher durch Luca Kogler (36.), Moussa Hackert (37.) und Adrian Gesson (39.), bei GrÃ¶den lieÃŸ Martin Castlunger in der letzten Spielminute des zweiten Drittels (40.) eine GroÃŸchance ungenutzt.

Im Schlussabschnitt erhielten die Red Bulls frÃ¼h die nÃ¤chste Ãœberzahl, am Spielstand Ã¤nderte sich aber nichts. Jesse Juhola traf in der 50. Spielminute die Stange, Adrian Gesson scheiterte in der 55. Spielminute erneut an Endre. In den letzten beiden Spielminuten kamen die Juniors noch einmal in Ãœberzahl und zogen Luca Haitzmann fÃ¼r den sechsten Feldspieler, doch GrÃ¶den verteidigte den knappen Vorsprung bis zur Schlusssirene. Damit geht Spiel 4 an die SÃ¼dtiroler, die in der Serie auf 3:1 stellen.

Statement Head Coach Teemu Levijoki â€žDie Chancen waren da, aber wir haben sie heute nicht genutzt. Wenn du keine Tore schieÃŸt, ist es schwierig zu gewinnen. Defensiv haben wir vieles richtig gemacht und nur ein Gegentor zugelassen, aber offensiv fehlt uns aktuell die Konsequenz. Wir haben es teilweise zu kompliziert gespielt, anstatt den Abschluss zu suchen und auf Rebounds zu gehen. Jetzt mÃ¼ssen wir an uns glauben, dÃ¼rfen nicht in Panik geraten und weiter hart arbeiten. Am Freitag haben wir die nÃ¤chste Chance.â€œ

Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | Spiel 4
HC Gherdeina valgardena.it â€“ Red Bull Hockey Juniors 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Tore:
1:0 | 11:12 | Vlastimil Dostalek

Spieltermine | Playoff-Viertelfinale | RBJ 1 â€“ GHE 3

1 | Mi., 11.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
2 | Fr., 13.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
3 | So.,15.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 0:2, 2:0) OT
4 | Di., 17.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
5 | Fr., 20.03.2026 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | Eisarena Salzburg
6* | So., 22.03.2026 | 20:30 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | GrÃ¶den
7* | Di., 24.03.2026 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | Eisarena Salzburg

*falls nÃ¶tig

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