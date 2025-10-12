Juniors können keine Punkte in Gröden holen

Gröden. (RB Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors müssen sich auswärts dem HC Gherdeina valgardena.it mit 1:3 geschlagen geben.

Obwohl die jungen Salzburger insgesamt mehr Abschlüsse verzeichneten, fanden sie kein Rezept gegen den stark aufgelegten italienischen Torhüter. Gröden stellte im ersten Drittel auf 1:0 und erhöhte im Mittelabschnitt auf 3:0. Erst der Treffer des 16-jährigen Nico Koschek brachte die Juniors auf die Anzeigetafel.

Spielbericht

Die Red Bull Hockey Juniors setzten das erste Ausrufezeichen, als Benedikt Krainer aus spitzem Winkel abschloss (1.). Kurz darauf prüften auch die Hausherren Valentin Ankirchner im Tor der Juniors. In der Folge wechselten sich Druckphasen ab. Justus Kaufmann traf in der 6. Spielminute nur die Stange, ehe Adam Brady nach einem langen Pass von Dmitry Vozovik alleine durchging und zum 1:0 für Gröden einschoss (9.). Die Gastgeber wurden nun aktiver und suchten Abschlüsse aus allen Lagen. Fünf Minuten vor der Pause landete ein Versuch von Hannes Kasslatter auf der Torlinie, Paul Lemke klärte in letzter Sekunde. Eine spätere Überzahl ließen die Juniors ungenutzt.

Das zweite Drittel startete ausgeglichen. In der 23. Spielminute nutzte Gröden eine 2-gegen-1-Situation: Davide Schiavone entschied sich für den Schuss und stellte auf 2:0. Kurz danach mussten die Salzburger in Unterzahl agieren – Schiavone traf im Powerplay nach Zuspiel von Matteo Luisetti und Stephan Deluca zum 3:0 (25.). Die Red Bulls kämpften weiter, suchten konsequent den Abschluss, scheiterten aber wiederholt an Matthias Rindone. Gröden blieb seinerseits mit schnellen Umschaltaktionen gefährlich und kontrollierte das Geschehen.

Im Schlussabschnitt drängten die Juniors vom ersten Wechsel an auf den ersten Treffer und bekamen früh ein Powerplay, doch die Hausherren verteidigten aggressiv. In der 44. Spielminute durchbrach der 16-jährige Nico Koschek die Abwehr und verkürzte auf 1:3. In der Folge erspielten sich die Red Bulls weitere Überzahlmöglichkeiten, konnten jedoch nicht nachlegen. Bei gleicher Stärke entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit beidseitigen Puckverlusten und schnellen Kontern. Mehrfach lag der Puck aus Salzburger Sicht nahezu auf der Linie, fand aber nicht den Weg vorbei an Rindone. In der letzten Spielminute versuchten es die Juniors bei eigener Überzahl mit dem sechsten Feldspieler. Trotz 6-gegen-4 blieb es beim 1:3-Endstand.

Head Coach Teemu Levijoki „Gröden hat heute sehr gut gespielt und wir nicht. Wir konnten unser Spiel nicht aufs Eis bringen, haben zu viele Zweikämpfe verloren und unsere Chancen nicht genutzt. Ihr Torhüter war sehr stark, und sie haben das Momentum auf ihrer Seite gehabt. Unsere Leistung war heute nicht genug.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

HC Gherdeina valgardena.it – Red Bull Hockey Juniors 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Tore:

1:0 | 08:55 | Adam Brady

2:0 | 22:42 | Davide Schiavone

3:0 | 24:19 | Davide Schiavone | PP

3:1 | 43:51 | Nico Koschek

