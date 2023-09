Juniors holen sich UnterstÃ¼tzung aus Finnland

Artikel anhören Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors haben mit Jesse Helander einen Stürmer aus Finnland verpflichtet. Der 20 Jahre alte...

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors haben mit Jesse Helander einen Stürmer aus Finnland verpflichtet.

Der 20 Jahre alte gebürtige Finne ist in Alavus geboren und wird am Samstag, dem 30. September 2023, beim Heimspiel der Juniors gegen die Steel Wings Linz AG erstmalig im Trikot der Red Bulls auflaufen.

Jesse Helander „Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Die ersten Tage hier in Salzburg waren sehr schön und die Red Bull Eishockey Akademie ist ein Ort, den ich mir so nie vorstellen konnte! Ich freue mich sehr hier sein zu dürfen und bin gespannt auf die Saison mit den Juniors. Die Burschen sind sehr nett und haben mich jetzt schon aufgenommen. Für mich ist es das erste Mal, dass ich nicht für einen Verein in Finnland spiele. Ich bin gerade erst am Realisieren, was hier gerade passiert und freue mich auf diese Chance.“

Der Stürmer spielte in der Saison 2021/2022 bei JYP in den höchsten U18 und U20 Nachwuchsligen und war in der U20 sogar als Assistant Captain im Einsatz. Zusätzlich durfte er bereits in der zweiten finnischen Liga bei KeuPa HT Profiluft schnuppern. Im darauffolgenden Jahr übernahm er in der U20 Liga die Kapitänsrolle gänzlich. In der aktuellen Saison bestritt Helander bereits sechs Spiele für TUTO Hockey in der U20 Mestis Liga, in der er mit 2 Toren und 11 Assists zu den besten fünf Scorern der Liga gehört.

Die Red Bulls wünschen Helander ein gutes erstes Spiel und freuen sich auf die gemeinsame Zeit in der Alps Hockey League.

