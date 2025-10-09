Juniors gewinnen Salzburger Derby

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das erste Salzburger Derby der Alps Hockey League Saison 2025/26 gegen den amtierenden Meister, die EK Die Zeller Eisbären, mit 5:1.

Nach der frühen Gästeführung glich Vadim Schreiner bei seinem Comeback umgehend aus. Im zweiten Drittel stellten Nick Maul und Florian Lanzinger auf 3:1, kurz vor der zweiten Pause erhöhte Maxim Eliseev im Powerplay auf 4:1. Im Schlussabschnitt setzte Eliseev mit einem Unterzahltreffer ins leere Tor den Schlusspunkt.

Spielbericht

Beide Teams starteten mit hohem Tempo ins Derby. Trotz größerer Offensivanteile der Hausherren trafen zunächst die Gäste: In der 7. Spielminute fälschte Ethan Szypula einen Schuss von Sebastian Zauner vor Goalie Valentin Ankirchner zum 0:1 ab. Die Red Bulls antworteten umgehend: Vadim Schreiner traf nur 45 Sekunden später (8.) aus dem hohen Slot bei seinem Comeback zum 1:1, vorbereitet von Nick Maul und Justus Kaufmann. Eine anschließende Unterzahl überstanden die Juniors unbeschadet; abwechselnde Druckphasen prägten den Rest des Drittels.

Im Mitteldrittel kamen die jungen Salzburger erneut gut ins Spiel, Zells Torhüter Alexander Schmidt parierte mehrfach stark. In der 30. Spielminute vollendete Nick Maul einen schnellen Konter zur 2:1-Führung. Die Eisbären agierten in der Folge undiszipliniert, Salzburg erspielte sich eine doppelte Überzahl: Florian Lanzinger traf in der 34. Spielminute bei einem 5-gegen-3 nach Vorarbeit von Jesse Juhola und Maxim Eliseev zum 3:1. Kurz vor der Sirene nutzten die Juniors erneut ein Powerplay und Eliseev erhöhte 10 Sekunden vor der Pause auf 4:1 (40.)

Zu Beginn des Schlussdrittels setzten die Juniors ihren laufstarken Forecheck fort, ehe mehrere Strafen auf Salzburger Seite das Spiel offener machten. Das Penaltykilling hielt stand (4/4), auch eine kurze 5-gegen-3-Sequenz wurde entschärft. In der 55. Minute nahm Zell am See bei eigener Überzahl den Torhüter vom Eis. Eliseev nutzte die Situation und traf in der 57. Spielminute in Unterzahl ins verwaiste Tor zum 5:1-Endstand.

Stürmer Vadim Schreiner „Die ersten Wechsel haben sich noch etwas ungewohnt angefühlt, aber nach einem Check war ich voll da! Der Treffer hat sich sehr gut angefühlt. Auf der Bank war die Stimmung top, und wir haben 60 Minuten lang sehr gutes Eishockey gespielt. Wir sind mit unserer heutigen Leistung sehr zufrieden.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – EK Die Zeller Eisbären 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Tore:

0:1 | 06:35 | Ethan Szybula

1:1 | 07:20 | Vadim Schreiner

2:1 | 29:49 | Nick Maul

3:1 | 33:27 | Florian Lanzinger | PP2

4:1 | 39:50 | Maxim Eliseev | PP

5:1 | 56:02 | Maxim Eliseev | SH, EN

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!