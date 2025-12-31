Juniors gewinnen mit 7:1 gegen Cortina

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel der Alps Hockey League gegen den S.G. Cortina Hafro mit 7:1.

Luca Kogler stellte mit einem Doppelpack früh auf 2:0, Cortina verkürzte spät im ersten Drittel, ehe Jakob Schnabl wenige Sekunden später den Zweitorevorsprung wiederherstellte. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Paul Schuster auf 4:1, Maximilian Wurzer legte im zweiten Abschnitt das 5:1 nach. Im Schlussdrittel sorgten Schuster und Jesse Juhola für den 7:1-Endstand, Torhüter Luca Haitzmann ließ keinen weiteren Treffer zu.

Spielbericht

Aufgrund von Anreiseproblemen der Schiedsrichter begann die Partie verspätet, beide Teams starteten dennoch mit hohem Tempo. Die Juniors setzten früh Offensivdruck und belohnten sich in der 3. Spielminute, als Luca Kogler den Rebound von Florian Lanzinger zum 1:0 verwertete. Salzburg blieb spielbestimmend, Maxim Eliseev scheiterte in der 5. Spielminute an Torhüter Antti Karjalainen. Die Red Bulls hielten Cortina von gefährlichen Zonen fern und setzten schnelle Gegenstöße. In der 8. Spielminute bediente Lanzinger erneut Kogler, der mit einem Haken vor Karjalainen auf 2:0 stellte. Eine anschließende Überzahl brachte beinahe das 3:0, Cortina verteidigte jedoch stark – im Liga-vergleich mit einem der besten Unterzahlspiele. Kurz darauf verzog Tobias Koller (12.). Auf der Gegenseite lief Rosario Tolomelli allein auf Luca Haitzmann zu, der im Eins-gegen-Eins parierte (14.). In der 18. Spielminute traf Tolomelli dann per präzisem Schuss zum 2:1, doch nur 17 Sekunden später (18.) stellte Jakob Schnabl nach Kombination über Jesse Juhola und Maximilian Wurzer den alten Abstand her.

Der zweite Abschnitt begann ideal für Salzburg: Der 16-jährige Paul Schuster erhöhte in der 21. Spielminute nach Zuspiel von Mathias Böhm auf 4:1. Eine weitere Offensivszene brachte Wurzer in der 23. Spielminute an die Außenstange, ehe die Hausherren eine Unterzahl schadlos überstanden. Zurück in voller Stärke drückten die Red Bulls mit laufintensivem Forechecking, mussten jedoch eine weitere Unterzahl verteidigen, die sie mit geblockten Schüssen lösten. Das Spiel wogte nun hin und her: Benedikt Krainer scheiterte in der 32. Spielminute, kurz danach zwang Andrea De Luca Haitzmann zu einer Parade. In der 34. Spielminute erhöhte Wurzer mit dem Rebound von Eliseev auf 5:1. Cortina steigerte gegen Drittelende die Offensivfrequenz, fand aber keinen Weg vorbei an Haitzmann.

Auch im Schlussdrittel blieb das Tempo hoch. Eine frühe Überzahl der Juniors blieb ungenützt, das Spiel verlief über die gesamte Eisfläche mit intensiven Zweikämpfen. In der 47. Spielminute verwertete erneut Schuster nach Zuspiel von Kapitän Adrian Gesson zum 6:1. Die Gäste kämpften weiter, doch Salzburg blieb zielstrebig. In der 52. Spielminute stellte Juhola nach Vorarbeit von Eliseev und Wurzer auf 7:1. Späte Strafen änderten nichts mehr am deutlichen Ergebnis; die Juniors spielten den Heimsieg souverän zu Ende.

Stürmer Luca Kogler „Wir haben heute sehr gut gespielt. Nach einer längeren Pause jetzt war es uns wichtig, gut zurückzukommen. Mit diesem Resultat sind wir zufrieden. Wir hatten drei gute Trainingstage und frische Beine, damit konnten wir sie Eisläuferisch bezwingen. Wir haben unseren Plan heute durchgezogen und wenige Fehler gemacht.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – S.G. Cortina Hafro 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Tore:

1:0 | 02:45 | Luca Kogler

2:0 | 07:59 | Luca Kogler

2:1 | 17:37 | Rosario Tolomelli

3:1 | 17:54 | Jakob Schnabl

4:1 | 20:59 | Paul Schuster

5:1 | 33:17 | Maximilian Wurzer

6:1 | 46:56 | Paul Schuster

7:1 | 51:33 | Jesse Juhola

