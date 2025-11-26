Juniors gewinnen in Overtime gegen Cortina

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel der Alps Hockey League gegen S.G. Cortina Hafro in der Verlängerung mit 2:1.

Nach der Gästeführung durch Giorgio Panciera glich Maxim Eliseev wenig später aus. Bis zum Ende der regulären Spielzeit fiel kein weiterer Treffer. In der 62. Spielminute markierte Maximilian Wurzer den Siegtreffer und fixierte den Extrapunkt.

Spielbericht

Nach einem verspäteten Start durch einen Scheibenbruch im Warm-up fanden die Juniors besser in die Partie und setzten Cortina früh unter Druck. Die Gäste blieben mit Kontern gefährlich und kamen zur ersten Großchance, als Massimo Pietroniro mit einem langen Pass Chad Pietroniro freispielte; Torhüter Luca Haitzmann parierte stark (8.). In der 10. Spielminute erzielte Giorgio Panciera aus dem hohen Slot das 0:1. Die Antwort der Red Bulls folgte prompt: In der 11. Spielminute traf Liga-Topscorer Maxim Eliseev nach Zuspiel von Moritz Warnecke zum 1:1. Kurz darauf musste Salzburg in Unterzahl agieren, Oskari Kalajanniska verpasste in der 15. Spielminute die erneute Führung für Cortina und traf bei der nächsten Gelegenheit nur die Stange. Die Juniors überstanden beide Unterzahlphasen ohne Gegentor.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Red Bulls das Tempo, rotierten im Angriffsdrittel und suchten konsequent den Weg zum Tor. Eine weitere Unterzahl bremste den Schwung, doch das Penalty Killing stand sicher und die Hausherren gewannen an Momentum. Trotz Druckphasen und Überzahl fanden die Juniors keinen Weg an der kompakten Verteidigung und Torhüter Antti Karjalainen vorbei. Cortina arbeitete sich wieder besser ins Spiel, klare Chancen blieben jedoch selten. In der 35. Spielminute scheiterte Jesse Juhola mit einem Alleingang am Metall, in der 38. Spielminute traf auch Maximilian Wurzer nur die Stange.

Im Schlussdrittel drängten beide Teams auf die Entscheidung. Haitzmann entschärfte mehrere gefährliche Situationen, auf der Gegenseite prüften die Juniors Karjalainen immer wieder, ohne zum Abschluss zu kommen. Sechs Minuten vor Ende bot sich Salzburg eine Überzahl, Cortina verteidigte jedoch kompakt und ließ keine saubere Aufstellung zu. Da in der regulären Spielzeit kein Treffer mehr fiel, ging es in die Verlängerung. Dort behaupteten die Juniors die Scheibe, blieben geduldig und setzten den entscheidenden Stich: In der 63. Spielminute verwertete Maximilian Wurzer das Zuspiel von Paul Oberhauser zum 2:1-Heimsieg.

Stürmer Maximilian Wurzer „Beide Teams haben ein gutes Spiel gespielt, aber wir haben beide nicht unsere Chancen genutzt. Der Heimsieg war uns sehr wichtig, besonders nach der harten Niederlage in Zell am See. Wir brauchen die Punkte vor der Pause, damit sind wir zufrieden.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – S.G. Cortina Hafro 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Tore:

0:1 | 09:59 | Giorgio Panciera

1:1 | 10:40 | Maxim Eliseev

2:1 | 62:09 | Maximilian Wurzer | OT

