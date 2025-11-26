Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Alps Hockey League Red Bull Hockey Juniors Juniors gewinnen in Overtime gegen Cortina
Red Bull Hockey JuniorsS. G. Cortina Hafro

Juniors gewinnen in Overtime gegen Cortina

26. November 20252 Mins read44
Share
Siegerjubel bei den Red Bull Hockey Juniors - © Red Bull Eishockey
Share

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel der Alps Hockey League gegen S.G. Cortina Hafro in der Verlängerung mit 2:1.

Nach der Gästeführung durch Giorgio Panciera glich Maxim Eliseev wenig später aus. Bis zum Ende der regulären Spielzeit fiel kein weiterer Treffer. In der 62. Spielminute markierte Maximilian Wurzer den Siegtreffer und fixierte den Extrapunkt.

Spielbericht
Nach einem verspäteten Start durch einen Scheibenbruch im Warm-up fanden die Juniors besser in die Partie und setzten Cortina früh unter Druck. Die Gäste blieben mit Kontern gefährlich und kamen zur ersten Großchance, als Massimo Pietroniro mit einem langen Pass Chad Pietroniro freispielte; Torhüter Luca Haitzmann parierte stark (8.). In der 10. Spielminute erzielte Giorgio Panciera aus dem hohen Slot das 0:1. Die Antwort der Red Bulls folgte prompt: In der 11. Spielminute traf Liga-Topscorer Maxim Eliseev nach Zuspiel von Moritz Warnecke zum 1:1. Kurz darauf musste Salzburg in Unterzahl agieren, Oskari Kalajanniska verpasste in der 15. Spielminute die erneute Führung für Cortina und traf bei der nächsten Gelegenheit nur die Stange. Die Juniors überstanden beide Unterzahlphasen ohne Gegentor.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Red Bulls das Tempo, rotierten im Angriffsdrittel und suchten konsequent den Weg zum Tor. Eine weitere Unterzahl bremste den Schwung, doch das Penalty Killing stand sicher und die Hausherren gewannen an Momentum. Trotz Druckphasen und Überzahl fanden die Juniors keinen Weg an der kompakten Verteidigung und Torhüter Antti Karjalainen vorbei. Cortina arbeitete sich wieder besser ins Spiel, klare Chancen blieben jedoch selten. In der 35. Spielminute scheiterte Jesse Juhola mit einem Alleingang am Metall, in der 38. Spielminute traf auch Maximilian Wurzer nur die Stange.

Im Schlussdrittel drängten beide Teams auf die Entscheidung. Haitzmann entschärfte mehrere gefährliche Situationen, auf der Gegenseite prüften die Juniors Karjalainen immer wieder, ohne zum Abschluss zu kommen. Sechs Minuten vor Ende bot sich Salzburg eine Überzahl, Cortina verteidigte jedoch kompakt und ließ keine saubere Aufstellung zu. Da in der regulären Spielzeit kein Treffer mehr fiel, ging es in die Verlängerung. Dort behaupteten die Juniors die Scheibe, blieben geduldig und setzten den entscheidenden Stich: In der 63. Spielminute verwertete Maximilian Wurzer das Zuspiel von Paul Oberhauser zum 2:1-Heimsieg.

Stürmer Maximilian Wurzer „Beide Teams haben ein gutes Spiel gespielt, aber wir haben beide nicht unsere Chancen genutzt. Der Heimsieg war uns sehr wichtig, besonders nach der harten Niederlage in Zell am See. Wir brauchen die Punkte vor der Pause, damit sind wir zufrieden.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang
Red Bull Hockey Juniors – S.G. Cortina Hafro 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Tore:
0:1 | 09:59 | Giorgio Panciera
1:1 | 10:40 | Maxim Eliseev
2:1 | 62:09 | Maximilian Wurzer | OT

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

546
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Auftaktveranstaltung in Germering: „Zukunft braucht Eis!“ – BEV startet bayernweites Eishallen-Projekt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Rittner Buam SkyAlpsS. G. Cortina Hafro

Sechs goldene Punkte für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Dieser Sieg schmeckt den Rittner Buam SkyAlps doppelt gut....

By23. November 2025
EK Die Zeller EisbärenRed Bull Hockey Juniors

Juniors unterliegen im zweiten Salzburger Derby

Zell am See. (PM Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen...

By23. November 2025
Red Bull Hockey Juniors

Juniors bauen Tabellenführung weiter aus

Meran. (PM RB Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das...

By21. November 2025
HC GherdeinaRed Bull Hockey Juniors

Red Bull Hockey Juniors feiern 5:2-Heimsieg gegen Gröden

Salzburg. (PM Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel der...

By2. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten