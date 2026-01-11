Juniors gewinnen Duell um Tabellenführung

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das direkte Duell um die Tabellenführung der Alps Hockey League gegen KHL Sisak mit 5:2.

Die Salzburger stellten im ersten Drittel durch Lukas Greil und Jesse Juhola auf 2:0, ehe Sisak noch vor der Pause verkürzte. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich antworteten Luca Auer und erneut Greil im Mitteldrittel mit zwei Treffern. In der Schlussphase fixierte Maxim Eliseev den 5:2-Endstand.

Spielverlauf

Beide Teams starteten mit Chancen, die klareren Möglichkeiten erspielten sich zunächst die Juniors. KHL-Goalie Vilim Rosandić hielt jedoch mehrfach stark. Die erste Überzahl der Salzburger blieb ungenutzt. In der 16. Spielminute fälschte der 17-jährige Lukas Greil einen Schuss von Paul Lemke vor dem Tor zum 1:0 ab. 55 Sekunden vor der Pause (20.) bediente Maxim Eliseev am langen Eck Jesse Juhola, der auf 2:0 erhöhte. Sisak antwortete umgehend: Nach einem Offensivbully traf Nejc Brus nur 37 Spielsekunden später (20.) ins lange Kreuzeck zum 2:1.

Sisak kam druckvoll aus der Kabine und stellte in der 25. Spielminute per Alleingang durch Vito Idžan auf 2:2. Kurz darauf scheiterte Eliseev bei einem eigenen Alleingang an Rosandić. In der 28. Spielminute setzte sich Luca Auer energisch durch und verwertete das Zuspiel von Juhola zur erneuten Führung. Eine doppelte Überzahl für die Kroaten (32.) überstanden die Juniors mit kompakter Defensive und schnellen Entlastungen. In der 36. Spielminute brannte es vor dem Salzburger Tor, Haitzmann blieb jedoch aufmerksam. Mit der Sirene des Mitteldrittels (40.) stellte Greil mit seinem zweiten Treffer nach Vorarbeit von Nick Maul und Fabian Baumann auf 4:2.

Im Schlussabschnitt drückte Sisak früh auf den Anschlusstreffer, die Juniors verteidigten geschlossen und fanden zunehmend wieder den Vorwärtsgang. Beide Teams setzten abwechselnd Druckphasen, die Partie blieb intensiv und körperbetont. In der 57. Spielminute entschied schlussendlich Eliseev die Begegnung mit einer starken Einzelaktion zum 5:2.

Statement Lukas Greil „Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gespielt und es hat Spaß gemacht. Heute haben wir wichtige Punkte gemacht und konnten unser Spiel auf das Eis bekommen. Wir haben die kleinen Sachen richtig gemacht und gut gearbeitet. Wenn man von den jüngeren Teams zu den Juniors heraufkommt, wird man gut aufgenommen. Die Trainer reden viel mit uns, wir wissen, was ihre Erwartungen sind, und die Führungsspieler integrieren uns gut in das Team.“

Alps Hockey League

Red Bull Hockey Juniors – KHL Sisak 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Tore:

1:0 | 15:20 | Lukas Greil

2:0 | 19:05 | Jesse Juhola

2:1 | 19:42 | Nejc Brus

2:2 | 24:32 | Vito Idžan

3:2 | 27:16 | Luca Auer

4:2 | 39:27 | Lukas Greil

5:2 | 56:04 | Maxim Eliseev

