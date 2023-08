Juniors gewinnen die Summer Heat Challengeâ€™23 in Tampere

Artikel anhören Tampere. (PM EC RBS) Die Red Bull Hockey Juniors gewannen das Finale der Summer Heat Challenge’23 gegen Tappara Tampere mit 4:3. Nachdem...

Artikel anhören Artikel anhören

Tampere. (PM EC RBS) Die Red Bull Hockey Juniors gewannen das Finale der Summer Heat Challenge’23 gegen Tappara Tampere mit 4:3.

Nachdem die Juniors bereits am Vorabend gegen den amtierenden finnischen U20 Champion mit 3:2 triumphieren konnten, schafften die Burschen im Endspiel das Double.

Das Finalspiel der Summer Heat Challenge’23 gegen Tappara Tampere startete mit hohem Tempo und auf Augenhöhe. Beide Teams kämpfen um jeden Zentimeter und versuchten den Gegner zu einem Fehler zu zwingen. Nach den ersten zehn Spielminuten konnte Tappara jedoch Juniors Torhüter Valentin Ankirchner zum ersten Mal bezwingen. Daraufhin setzten die Finnen die Salzburger unter Druck, diese ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken: Julius Ramoser setzte in der 19. Spielminute bei einer 5 gegen 3 Unterzahl einen Schlagschuss unter die Latte des finnischen Torhüters. Somit endete das erste Drittel unentschieden mit 1:1.

Von dem späten Treffer beflügelt, starteten die Juniors mit viel Energie in das zweite Drittel und drängten zur Führung. Diese konnte Julius Ramoser in der 24. Spielminute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Juniors einleiten. Doch Tappara konterte nur kurz darauf, Teuho Markkola Timi (27.) traf zum 2:2 und Lahtinen Valtteri (31.) in Überzahl zum 3:2. Die Juniors gaben jedoch nicht nach und Jakob Weber traf 36 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels zum 3:3 Ausgleich.

Der Schlussabschnitt startete körperbetont. Trotz einiger Überzahlmöglichkeiten für Tampere, verhinderten die Juniors bravourös mit ihrem Unterzahlspiel die Führung der Finnen. In der 51. Spielminute war es Jakob Weber – dieser erzielte nach Julius Ramoser ebenfalls seinen zweiten Treffer des Tages – der die Juniors zum verdienten Endstand von 3:4 schoss.

Stürmer Julius Ramoser: „Wir haben im zweiten Drittel sehr viele Strafen genommen, das hat uns etwas aus dem Rhythmus gebracht. Aber dass wir das Spiel dann gemeinsam gewinnen konnten, hat uns gezeigt, dass wir auch gegen starke Gegner sehr gut spielen können. Das Turnier war echt auf einem hohen Niveau, mit vielen schnellen Spielen. Es war etwas unerwartet, dass wir gegen ein Top-Team wie Tappara Tampere zweimal gewinnen, aber dies zeigt einfach, was für einen guten Zusammenhalt wir als Mannschaft haben.“

Head Coach Teemu Levijoki: „Vier Spiele in vier Tagen sind anstrengend für die Burschen! Aber das Turnier war gut, ich bin sehr zufrieden, wie wir gespielt haben. Natürlich sind wir aktuell noch in der Vorbereitung, aber es freut mich zu sehen, dass wir auch gegen finnische Gegner sehr gut spielen können. Unsere jungen Akademieteams haben mich auf diesem Turnier ebenfalls sehr beeindruckt! Die Spieler haben sich bei jedem Spiel weiterentwickelt und es freut mich zu sehen, wie sie anfangen unseren Spielstil umzusetzen.“

Summer Heat Challenge’23 | RBJ Vorbereitung | 4. Spiel, Finale

Tappara Tampere – Red Bull Hockey Juniors 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Tore:

1:0 | 10:05 | Eemeli Saari

1:1 | 18:21 | Ramoser Julius | SH

1:2 | 23:13 | Ramoser Julius

2:2 | 26:55 | Timi Teuho-Markkola

3:2 | 30:39 | Valtteri Lahtinen | PP

3:3 | 39:24 | Jakob Weber

3:4 | 50:14 | Jakob Weber

Summer Heat Challenge’23 | RBJ-Vorbereitung | Tampere, Finnland

10.08.2023 | Lahti Pelicans – Red Bull Hockey Juniors | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

11.08.2023 | Tampere Ilves – Red Bull Hockey Juniors | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

12.08.2023 | Tappara Tampere – Red Bull Hockey Juniors | 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

13.08.2023 | Tappara Tampere – Red Bull Hockey Juniors | 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

3373 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten