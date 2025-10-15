Juniors bezwingen Kitzbühel

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel der Alps Hockey League gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit 2:1.

Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Mathias Böhm die Juniors im zweiten Abschnitt in Führung. In einer defensiv geprägten Partie blieben die Räume eng; erst der Treffer ins leere Tor (59.) durch den 16-jährigen Nico Koschek stellte auf 2:0. Kitzbühel verkürzte in der Schlussminute noch auf 2:1 – mehr ließen die Juniors nicht zu.

Spielbericht

Die Juniors starteten druckvoll und setzten Kitzbühel früh unter Zugzwang. Mehrere gute Möglichkeiten blieben zunächst ungenutzt. Mit fortschreitender Spielzeit wurden auch die Adler aktiver, die Salzburger hielten sie jedoch weitgehend außen und zwangen sie zu Distanzschüssen. Eine erste Überzahl gab den Hausherren zusätzliches Momentum, Adrian Gesson verfehlte das Tor nur knapp (13.). In den Schlussminuten des Auftaktdrittels prüften die Tiroler Luca Haitzmann mehrfach bei viel Verkehr vor dem Tor – auch in Überzahl – doch Salzburg verteidigte kompakt und blieb über schnelle Gegenstöße gefährlich.

Der Mittelabschnitt begann ausgeglichen. Nach und nach verlagerten die Juniors das Spiel ins Angriffsdrittel, rotierten viel und suchten den ersten Treffer. Beide Teams lauerten auf Fehler, es entwickelte sich ein Spiel mit vielen Richtungswechseln. In der 36. Spielminute schlug Salzburg zu: Mathias Böhm verwertete den Pass von Paul Oberhauser zum 1:0. Beflügelt von der Führung erarbeiteten sich die Juniors weitere Chancen, Thomas McCollum im Kitzbüheler Tor parierte jedoch stark.

Im Schlussdrittel nahmen die Red Bulls das Tempo mit und erspielten sich früh weitere Gelegenheiten. Eine Überzahl blieb ohne Zählbares, auf der Gegenseite hielt Haitzmann in Kitzbühels Powerplay mit sicheren Paraden (49.). In den letzten zwei Spielminuten setzten die Gäste alles auf eine Karte und ersetzten den Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler. Nico Koschek traf in der 59. Spielminute nach Zuspiel von Moussa Hackert und Luca Kogler ins leere Tor zum 2:0. Kitzbühel nahm den Goalie erneut vom Eis und verkürzte durch Henrik Hochfilzer auf 2:1 (60.), doch die Juniors brachten die Führung über die Zeit.

Stürmer Nico Koschek „Es war eine gute Teamleistung. Kitzbühel war stark, aber wir haben unser Spiel aufs Eis gebracht. Gegen einen solchen Gegner hat man nicht viel Zeit in der Offensivzone, da muss man die Chancen nutzen – das ist uns gelungen. Es macht sehr viel Spaß, in diesem Team zu spielen; meine Mitspieler helfen mir sehr, und dafür bin ich dankbar.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Tore:

1:0 | 35:09 | Mathias Böhm

2:0 | 58:04 | Nico Koschek | EN

2:1 | 59:24 | Henrik Hochfilzer

