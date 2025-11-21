Juniors bauen Tabellenführung weiter aus

Meran. (PM RB Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Auswärtsspiel der Alps Hockey League gegen den HC Meran/o Pircher mit 4:1.

Die Hausherren gingen in der 2. Spielminute durch Rasmus Nousiainen in Führung. Zu Beginn des Mitteldrittels glich Maxim Eliseev in Überzahl aus. Im Schlussabschnitt traf zunächst Kapitän Nick Maul im Powerplay, ehe Eliseev in Unterzahl und per Empty Net seinen Hattrick und den 4:1-Endstand fixierte. Mit dem Auswärtssieg bauen die Juniors ihre Tabellenführung aus und liegen bei gleicher Spielanzahl drei Punkte vor KHL Sisak.

Spielbericht

Die Juniors starteten aktiv in die Partie, mussten aber in der 2. Spielminute den ersten Gegentreffer hinnehmen, als Rasmus Nousiainen einen schnellen Gegenstoß zum 1:0 abschloss. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit wechselnden Druckphasen. Tommaso Traversa setzte in der 14. Spielminute einen Abschluss an die Querlatte von Torhüter Luca Haitzmann. Auf der Gegenseite scheiterte Benedikt Krainer in der 16. Spielminute knapp an Andreas Bernard. Beide Teams kamen zu weiteren Möglichkeiten, ein weiterer Treffer fiel vor der ersten Pause nicht.

Die Juniors starteten aufgrund einer späten Strafe aus dem Startdrittel in Überzahl in den Mittelabschnitt. Maxim Eliseev verwertete in der 21. Spielminute den Rebound von Jesse Juhola zum 1:1-Ausgleich. Kurz darauf verpasste Adrian Gesson nur knapp die Führung. Meran kam zur ersten Überzahl, Salzburg verteidigte kompakt und setzte durch Maximilian Wurzer sogar einen gefährlichen Alleingang, der in der 26. Spielminute an Bernard scheiterte. Die Juniors erspielten sich weitere Möglichkeiten, während Haitzmann auf der anderen Seite mit starken Paraden gefordert war. Ein vermeintlicher Treffer der Hausherren 32 Sekunden vor Drittelende wurde wegen Handpass aberkannt, sodass es mit 1:1 in die zweite Pause ging.

Im Schlussdrittel erhöhten die Juniors den Druck. Eine Überzahl nutzte Nick Maul in der 48. Spielminute nach Vorarbeit von Florian Lanzinger und Maxim Eliseev zur 2:1-Führung. Kurz darauf mussten die Salzburger in Unterzahl agieren und schlugen eiskalt zu: Jesse Juhola bediente Maxim Eliseev, der in der 50. Spielminute auf 3:1 stellte. In der Schlussminute nahm Meran das Timeout und den Torhüter vom Eis. Maxim Eliseev traf in der 60. Spielminute ins leere Tor und komplettierte seinen Hattrick zum 4:1-Endstand.

Head Coach Teemu Levijoki „Wir haben uns über das ganze Spiel hinweg entwickelt, und besonders das letzte Drittel war das Beste, das wir in den letzten drei Spielen hatten. Am Anfang war es sehr eng, und wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden. Meran hat sehr gut gegen uns gespielt. Erst im letzten Drittel hat es sich so angefühlt, dass sie etwas müde geworden sind, und das konnten wir nutzen. Besonders hervorzuheben ist unser Unterzahlspiel. Hier werden wir ebenfalls immer besser.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

HC Meran/o Pircher – Red Bull Hockey Juniors 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Tore:

1:0 | 01:54 | Rasmus Nousiainen

1:1 | 20:59 | Maxim Eliseev | PP

1:2 | 47:37 | Nick Maul | PP

1:3 | 49:41 | Maxim Eliseev | SH

1:4 | 59:43 | Maxim Eliseev | EN

