Junioren-Nationalspieler erhält Probe-Vertrag bei der DEG

18. September 20251 Mins read6
Daniel Assavolyuk unterstützt die DEG - © Sportfoto-Sale (DR)
Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Stürmer mit einem Vertrag ausgestattet: Daniel Assavolyuk wird ab sofort die Offensive der Rot-Gelben verstärken.

Der 21-Jährige wurde in der angesehenen Red Bull-Nachwuchsakademie in Salzburg ausgebildet. Der Linksschütze hat in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Einsätze in den Junioren-Nationalmannschaften des DEB absolviert, zuletzt bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada. In der Spielzeit 2024/25 kam er für die RB Hockey Juniors in der der AlpsHL auf 21 Punkte in 39 Spielen. Assavolyuk hat bei der DEG einen Probe-Vertrag für die kommenden zwei Monate unterschrieben und ist ein weiterer Spieler in der wichtigen „U24“-Kategorie.

Chefcoach Rich Chernomaz: „Daniel Assavolyuk ist ein guter Schlittschuhläufer mit einem breiten Skill-Set. Im Training und im Spiel hat er uns überzeugt, zumal er auch körperbetont spielen kann. Er bringt viel Energie in unser Eishockey. Jetzt wollen wir sehen, wie er sich in den kommenden Wochen entwickelt.“

Daniel Assavolyuk: „Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für die Möglichkeit, bei der DEG zu spielen und möchte diese Chance auf jeden Fall nutzen. Ich werde mit aller Kraft versuchen, das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen und freue mich auf den Saisonstart!“

Daniel Assavolyuk wurde am 8. Juni 2004 in Kasachstan geboren, besitzt aber einen deutschen Pass. Nachdem er für den Augsburger EV in der Schüler-Bundesliga aufgelaufen war, wechselte er in die Nachwuchs-Akademie von Red Bull, wo er für zahlreiche Juniorenteams zum Einsatz kam. Der Stürmer ist 1,79 m groß und wiegt 84 kg. Er wird bei der DEG mit der Nummer 77 auflaufen.

Damit verfügt die DEG zum Saisonstart über einen Kader von 22 Spielern: Drei Torhüter, sieben Verteidiger und zwölf Stürmer. Zum Auftakt reisen die Düsseldorfer nach Rosenheim (Freitag, 19. September, 19:30 Uhr). Erstes Heimspiel im PSD BANK DOME ist am Sonntag, 28. September, um 17.00 Uhr gegen den ESV Kaufbeuren. Tickets unter www.degtickets.de.

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

