JungwÃ¶lfe erweitern den Kader

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem HC Pustertal bekannt.

Bereits in den letzten Jahren arbeiteten die Broncos und der HCP eng zusammen und auch in der neuen Saison wird die Zusammenarbeit weiterhin bestehen bleiben. Insgesamt 6 Spieler dürfen sowohl bei den Wilpferden als auch beim HC Pustertal auflaufen.

Den Anfang macht Alex Zecchetto. Der 23-Jährige lief bereits in den letzten beiden Saisonen für die Wipptal Broncos auf und sammelte 56 Einsätze im Blau-Weißen Trikot, wobei er 14 Scorerpunkte ergatterte. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer 6 Tore und verbuchte 2 Assists. Ein weiterer Bekannter ist Kevin Baumgartner. Auch er lief bereits in den zwei vergangenen Saisonen für die Wildpferde auf. In diesem Zeitraum sammelte der Verteidiger 29 Einsätze in er AlpsHL. Auch Raffael Pohlin ist den Fans der Blau-Weißen nicht unbekannt. Der 23-Jährige wechselte letzte Saison zu den Broncos und sammelte 36 Einsätze in der Meisterschaft, wobei der Angreifer 5 Vorlagen verbuchen konnte.

Auch Leonhard Hasler wird in der kommenden Saison wieder für die Blau-Weißen auflaufen. Bereits in der Saison 2021/22 spielte der Angreifer für uns, wobei er 3 Tore und 3 Assists erzielte. In der abgelaufenen Saison folgte der Wechsel nach Amerika und gegen Ende der Meisterschaft kehrte der 20-Jährige zurück nach Südtirol zu den Rittner Buam.

Ein neues Gesicht wird Philipp Oberhammet sein. Der 19-jährige Torhüter spielte in der Vergangenheit beim HCP und sammelte bisher Erfahrungen in der IHL bei Toblach und Brixen.

Abgerundet wird das Sextett von einem Heimkehrer. Fabian Gschließer wuchs im Jugendsektor der Wipptal Broncos auf und wechselte zur Saison 2018/19 zu Salzburg in die Jugendakademie. Hier durchlief der 19-Jährige sämtliche Jugendteams und schaffte den Sprung in die 2. Mannschaft der Bullen. Auch er wird in der kommenden Saison für die Broncos spielberechtigt sein.

An dieser Stelle möchten sich die Wipptal Broncos für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Falcons Brixen und dem HC Pustertal bedanken.

