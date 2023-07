Jungverteidiger Swen Rapprich kommt nach Ulm

Artikel anhören Ulm. (PM Devils) Der Devils-Kader wächst weiter: zur neuen Saison schließt sich Jungverteidiger Swen Rapprich dem Team an und wechselt nach Neu-Ulm...

Ulm. (PM Devils) Der Devils-Kader wächst weiter: zur neuen Saison schließt sich Jungverteidiger Swen Rapprich dem Team an und wechselt nach Neu-Ulm an die Donau.

Der 18-Jährige durchlief die Jugendausbildung des ESV Kaufbeuren und stand zuletzt in der U20 im Team unter der Leitung von Andreas Becherer. In der DNL-D1 Auswahl konnte sich der junge Nachwuchsverteidiger in seiner Altersklasse messen…

Geschäftsführer Patrick Meißner setzt auf das Potential des Neuzugangs: „Mit Swen kommt ein junger, talentierter und hungriger Verteidiger aus der Talentschmiede des ESV Kaufbeuren. Wie in der Vergangenheit wollen wir weiterhin den Weg gehen, hoffnungsvolle Nachwuchsspieler in unseren Kader zu integrieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich auf Bayernliga-Niveau zu etablieren. In dieses Profil passt er hervorragend – deshalb bin ich froh, Ihn künftig bei uns im Team zu haben.“

Auch Swen selbst haben wir die ein oder andere Frage gestellt:

ᴡᴀʀᴜᴍ ᴛʀɪꜰꜰꜱᴛ ᴅᴜ ᴅᴇɪɴᴇ ᴇɴᴛꜱᴄʜᴇɪᴅᴜɴɢ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱ?

S. R.: Die DEVILS sind meiner Meinung nach das Team, in das ich am besten passe. Und das Konzept des Vereins gefällt mir sehr gut!

ᴡᴏ ꜱɪɴᴅ ᴅᴇɪɴᴇ ᴡᴜʀᴢᴇʟɴ, ᴡᴏʜᴇʀ ᴋᴏᴍᴍꜱᴛ ᴅᴜ?

S. R.: Ich komme gebürtig aus Marktoberdorf, habe aber mein ganzes Leben in Kaufbeuren verbracht und dort auch meine ersten Schritte auf dem Eis gemacht.

ᴡᴇʟᴄʜᴇ ᴅʀᴇɪ ᴄʜᴀʀᴀᴋᴛᴇʀᴇɪɢᴇɴꜱᴄʜᴀꜰᴛᴇɴ ʙᴇꜱᴄʜʀᴇɪʙᴇɴ ᴅɪᴄʜ ᴀᴍ ʙᴇꜱᴛᴇɴ?

S. R.: sehr ehrgeizig, humorvoll und zielstrebig würde ich sagen.

ʜᴀꜱᴛ ᴅᴜ ᴡᴇɪᴛᴇʀᴇ ʜᴏʙʙɪᴇꜱ ɴᴇʙᴇɴ ᴅᴇᴍ ᴇɪꜱʜᴏᴄᴋᴇʏ?

S. R.: Motorrad fahren ist eine weitere Leidenschaft von mir.

ᴡᴀꜱ ɪꜱᴛ ᴅᴇɪɴ ᴢɪᴇʟ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴍᴀɴɴꜱᴄʜᴀꜰᴛ? ᴜɴᴅ ᴡɪᴇ ᴅᴇɪɴᴇ ᴘᴇʀꜱöɴʟɪᴄʜᴇɴ?

S. R.: Das erreichen der Playoffs wäre denk ich ein Ziel, das man sich vor Augen halten kann. Meine persönlichen Ziele sind, mich erstmal in das Team zu integrieren, ein fester Bestandteil zu werden und eine gute, solide, verletzungsfreie Saison zu spielen.

ᴏꜰꜰ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ ɪꜱ ʙᴇꜱᴛ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ = ᴄʜɪʟʟɪɴ’ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ɴᴀᴄʜ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ ɪꜱᴛ ᴠᴏʀ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ?

S. R.: Ich persönlich finde es wichtig, nach einer langen und anstrengenden Saison erst mal den Kopf frei zu bekommen und sich komplett auszuruhen. Dennoch sollte man früh genug wieder mit dem Training anfangen, um sich bestmöglich für die kommende Saison fit zu machen.

ᴀᴜꜰ ᴡᴇʟᴄʜᴇɴ ꜱᴘɪᴇʟᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ᴡᴇʟᴄʜᴇ ᴍᴀɴɴꜱᴄʜᴀꜰᴛ ꜰʀᴇᴜꜱᴛ ᴅᴜ ᴅɪᴄʜ ʙᴇꜱᴏɴᴅᴇʀꜱ?

S. R.: Ich würde sagen, dass ich mich am meisten drauf freue, gegen Buchloe zu spielen, da dort einige mir bekannten Gesichter dabei sind!

ᴡɪʟʟꜱᴛ ᴅᴜ ɴᴏᴄʜ ᴇɪɴ ᴘᴀᴀʀ ᴡᴏʀᴛᴇ ᴀɴ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱꜰᴀᴍɪʟʏ ʀɪᴄʜᴛᴇɴ?

S. R.: Ich freue mich auf die kommende Saison und hoffentlich viele erfolgreiche Spiele!

