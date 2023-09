Junghaie besiegen ERC Ingolstadt â€“ Patrik Csala mit Shut out

Artikel anhören Köln. (MR) Zum ersten Heimspiel der jungen DNL-Saison begrüßten die Kölner Junghaie die Altersgenossen aus Ingolstadt und ließen in einem druckvollen Spiel...

Köln. (MR) Zum ersten Heimspiel der jungen DNL-Saison begrüßten die Kölner Junghaie die Altersgenossen aus Ingolstadt und ließen in einem druckvollen Spiel nach vorn keine Zweifel aufkommen. Am Ende stand ein verdienter 3:0 Sieg an der Tafel.

Die Hausherren starteten mit viel Zug zum Tor, vor allem die erste Reihe ließ die Scheibe souverän und abgeklärt kreisen. Die Gäste hingegen setzten auf Konter, mit weitem Pass wurde ein ums andere Mal der Stürmer in der Spitze losgeschickt. Trotz einer Vielzahl von Möglichkeiten aber stand die Null zur ersten Pause. Früh im zweiten Durchgang bei Gewühl vor Kölns Torsteher Csala sahen die Schiedsrichter eine „blockierte Scheibe“ und entschieden auf Strafschuss. Ingolstadts Lukas Ullmann jedoch scheiterte. Trotzdem wirkten die Junghaie jetzt etwas verwirrt und ungeordnet, was den Gästen etwas mehr Scheibenbesitz einbrachte. Auch sie spielten munter nach vorne. Den ersten Treffer aber erzielte Junghai Gian-Luca Pinna (27.). Kurz darauf wurde die erste Strafe in diesem fairen Spiel gepfiffen, doch die Audistädter wussten sich ein ums andere Mal zu befreien. Der zweite Treffer fiel erst, als man wieder geraume Zeit mit gleicher Spielerzahl agierte, Kölns Max Kosorez kam zügig ins Angriffsdrittel und warf die Scheibe aufs Tor (36.).

Gästegoalie Erik Eder hielt 52 Schüsse

Nachdem man sich auf beiden Seiten immer mal wieder „verpasst“ hatte, wurde das Spiel zur Mitte des letzten Drittels etwas zerfahren, es war oftmals ein wildes Gestocher, Im Powerplay traf dann Rik Gaidel und erhöhte den Spielstand auf 3:0 (52.), ehe er selbst auf die Strafbank musste. Das Spiel bog bereits in die Schlussphase ein, und mit Matthias Pape gesellte sich ein zweiter Junghai auf das Sünderbänkchen. Die Schanzer witterten ihre Chance und feuerten, was das Zeug hielt, also Ryan Odude war für die Schlagschüsse auf Csala verantwortlich. Doch die Junghaie konnten ihren Vorsprung auch mit 3 Feldspielern behaupten und über den Zielstrich retten; sie erlaubten den Gästen nicht einmal den Ehrentreffer.

Morgen trifft man sich an gleicher Stelle wieder.

Die Treffer erzielten:

1:0 (26:45) Pinna (M. Münzenberger, Vladelchtchikov)

2:0 (36:00) Kosorez

3:0 (52:31) Gaidel (Kopietz, Tropmann) PP1

Strafen:

KEC – 4 Min.; ERCI – 6 Min.

Schiedsrichter:

Svenja Strohmenger, Nils Meißner (David Walther, Gian Carlo Schöche)