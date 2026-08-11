Jungfüchse Weißwasser starten in die neue Eiszeit

Weißwasser. (PM Jungfüchse) Das Warten hat ein Ende: Am heutigen Dienstag sind die Lausitzer Jungfüchse zurück auf dem heimischen Eis der Eisarena Weißwasser.

Mit viel Vorfreude und Motivation startete der Eissport Weißwasser e.V. damit offiziell in die Vorbereitung auf die neue Eishockeysaison.

Den Auftakt auf dem heimischen Eis machte die U17-Mannschaft unter Cheftrainer Marius Stöber. Für das Team ging es direkt aus dem Trainingslager im tschechischen Česká Lípa zurück nach Weißwasser. Dort hatte sich die Mannschaft in den vergangenen Tagen intensiv auf die neue Spielzeit vorbereitet. In der kommenden Saison tritt die U17 erneut in der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse an.

Direkt im Anschluss an die U17 ging es für die U15 der Lausitzer Jungfüchse auf das heimische Eis. Unter der Leitung des neuen U15-Cheftrainers Elias Schenk sowie Co-Trainer Sebastian Klenner absolvierte die Mannschaft ihre erste Einheit in der Eisarena Weißwasser und startete damit ebenfalls offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison. Im weiteren Tagesverlauf kehrten auch die übrigen Nachwuchsmannschaften auf das heimische Eis zurück.

Die Vorfreude auf die neue Spielzeit war dabei bei allen Mannschaften deutlich zu spüren. Für die Jungfüchse beginnt damit eine neue Saison voller Trainingseinheiten, Spiele, Turniere und gemeinsamer Erlebnisse. Die Freude darüber, nach der Sommerpause endlich wieder Schlittschuhe anzuziehen und gemeinsam auf dem Eis zu stehen, war bei allen Mannschaften deutlich spürbar.

Eishockey ausprobieren – kostenlos und ohne Druck

Mit dem Start des neuen Schuljahres nimmt auch die Laufgruppe des Eissport Weißwasser e.V. wieder ihren Trainingsbetrieb auf. Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren, die Eishockey einmal selbst ausprobieren möchten, sind jederzeit herzlich willkommen.

Das kostenlose Schnuppertraining findet statt:

Montag: 16:00 – 17:00 Uhr

Donnerstag: 16:00 – 17:00 Uhr

Samstag: 11:15 – 12:15 Uhr

Unter Anleitung erfahrener Trainer, Übungsleiter und ehemaliger Profis der Lausitzer Füchse sammeln die Kinder ihre ersten Erfahrungen auf dem Eis. Dabei stehen vor allem Spaß, Bewegung und das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt, ganz ohne Leistungsdruck.

„Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder losgeht und unsere Nachwuchsspieler zurück auf dem Eis sind. Gleichzeitig möchten wir allen Kindern die Möglichkeit geben, den Eishockeysport ganz unkompliziert kennenzulernen. Bei uns ist jeder willkommen – unabhängig davon, ob bereits Erfahrung auf dem Eis vorhanden ist oder nicht“, so der Eissport Weißwasser e.V.

Alle interessierten Kinder und Familien sind herzlich eingeladen, in der Eisarena Weißwasser vorbeizukommen, das Training kennenzulernen und selbst die ersten Schritte auf dem Eis zu machen.

Seine Karriere in Zahlen

276 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht