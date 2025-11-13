Jungfüchse starten in die entscheidenden Runden

Weißwasser. (PM Jungfüchse) Für die Nachwuchsmannschaften des Eissport Weißwasser e.V. stehen spannende Begegnungen auf dem Programm.

Sowohl die U15 als auch die U17 starten an diesem Wochenende in ihre neuen Runden und wollen ihre erfolgreiche Entwicklung fortsetzen.

U15 startet in Verzahnungsrunde zwischen ODM und Norddeutscher Meisterschaft

Nach dem denkbar knappen Verpassen der Meisterrunde zwischen der Ostdeutschen Meisterschaft (ODM) und der Regionalliga NRW geht es für die U15 nun in der Verzahnungsrunde zwischen ODM und Norddeutscher Meisterschaft weiter.

Zum Auftakt stehen gleich zwei Heimspiele in der Eisarena Weißwasser gegen die ESG Hannover auf dem Programm: Samstag, 16:45 Uhr, Sonntag, 10:30 Uhr

Die jungen Weißwasseraner wollen vor heimischem Publikum zeigen, dass sie sich über die bisherigen Wochen weiterentwickelt haben und mit viel Motivation und Elan in diese Runde gehen. Mannschaft und Trainer Torsten Hanusch blicken optimistisch auf das Wochenende und hoffen auf lautstarke Unterstützung von den Rängen.

U17 mit Rückenwind in der Qualifikationsrunde Nord

Nach drei Siegen in Folge geht die U17 mit großem Selbstvertrauen in die Qualifikationsrunde Nord. Dort kämpft das Team ab diesem Wochenende darum, sich wie bereits in der vergangenen Saison, erneut für die Division 1 zu qualifizieren.

Zum Auftakt trifft die Mannschaft direkt auf einen der Mitfavoriten. Am Samstag um 19:30 Uhr geht es in Wolfsburg gegen die Young Grizzlys.

Die ersten Heimspiele der neuen Runde folgen dann am Wochenende vom 22. und 23. November gegen den EC Bad Nauheim.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem Schwung der letzten Spiele will das Team um Trainer Marius Stöber erneut seine Stärke unter Beweis stellen.

Sie benötigen hierfür weitergehende Informationen oder weiteres

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!