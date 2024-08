JungfÃ¼chse sind zurÃ¼ck auf dem Eis

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Am Montag, dem 12. August war es endlich so weit, die Lausitzer Jungfüchse sind zurück in der Eisarena Weißwasser. Den...

Den offiziellen Trainingsstart am Eis eröffnete das Team der U11 trainiert von Torsten Hanusch. Im späteren Tagesverlauf durften auch die restlichen Nachwuchsteams wieder echte Eishockeyluft schnuppern.

Aufgrund der diesjährig zeitig angesetzten Sommerferien in Sachsen hatte der Eishockeynachwuchs eine kurze und intensive Sommervorbereitung. Wir haben die Trainingseinheiten so gesteuert und optimiert, dass wir gut für die kommende Eissaison vorbereitet sind. In der vergangenen Woche haben wir soweit alle Leistungstests abschließen können und waren mit den Ergebnissen der Sportler sehr zufrieden, so sportlicher Leiter, Sebastian Wolsch.

In den kommenden Wochen stehen die ersten Vorbereitungsspiele an. Den Anfang macht das Team der U15 um Trainer Marius Stöber am Samstag, dem 17. August um 17:15 Uhr in der heimischen Eisarena gegen den HC Vikings Varnsdorf aus Tschechien.

Das darauffolgende Wochenende am 24./25. August reist die U17 und das Regionalligateam der Jungfüchse zum Doppelvergleich gegen den HC Vlci Jablonec nad Nisoum und am Sonntag ist zeitgleich das Team der U13 beim HC Benátky nad Jizerou zu Gast. In der Eisarena Weißwasser trifft die U15 am Samstag und Sonntag auf die Young Roosters aus Iserlohn.

Für alle Kinder im Alter von 3 – 7 Jahren die Lust auf Eishockey haben, bietet der Eissport Weißwasser e.V. kostenfreie Schnuppertrainingseinheiten an.