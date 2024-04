JungfÃ¼chse gewinnen 1. Pflege Zehm & Brauner U15 Cup

Weißwasser. (PM Jungfüchse) Das U15 Team der Lausitzer Jungfüchse um Trainer Marius Stöber gewinnt in der heimischen Eisarena Weißwasser den ersten Pflege Zehm &...

Das vom Eissport Weißwasser e.V. organisierte 2-Tages-Turnier lieferte spannende und faire Spiele am gesamten Turnierwochenende. Zu Gast waren die Mannschaften der Young Grizzlys aus Wolfsburg, die auch schon das Wochenende zuvor mit einem U17-Team nach Weißwasser gereist sind, der tschechische Club HC Vikings Varnsdorf und ein ESW Select-Team.

„Die vereinseigenen Turniere der letzten Wochenenden hatten das Ziel, den jungen Sportlern Möglichkeiten zu bieten um wichtige Spiel- und Turnierpraxis zu sammeln. Durch das diesjährige Länderspiel am 6. Mai in Weißwasser und die dadurch verlängerte Eiszeit ermöglicht sich dieser positive Umstand für unseren Eishockeynachwuchs. Außerdem hat sich für uns die Chance ergeben, während der Turniere neue Spieler per Try-Out zu sichten die gern nach Weißwasser wechseln möchten, um hier den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung zu nehmen. Weiterhin konnten wir unsere Spieler der jüngeren Altersklassen ‚hochziehen‘, um sich bereits an das höhere Tempo und Körperspiel zu gewöhnen.“ so Marius Stöber Cheftrainer der U15.

Der Eissport Weißwasser e.V. bedankt sich recht herzlich bei allen angereisten Teams, Zuschauern und Unterstützern, den fleißigen Helfern bestehend aus den Eltern und vor allem beim Partner Pflege Zehm & Brauner.

Turnierergebnisse:

Sa. 13.04.2024 So. 14.04.2024

Lausitzer Jungfüchse – HC Vikings Varnsdorf 7:2 ESW Select Team – HC Vikings Varnsdorf 2:10

Young Grizzlys Wolfsburg – ESW Select Team 10:1 Lausitzer Jungfüchse – Young Grizzlys Wolfsburg 3:4

HC Vikings Varnsdorf – Young Grizzlys Wolfsburg 4:3

Lausitzer Jungfüchse – ESW Select Team 15:1