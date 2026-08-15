Junges Trio aus den eigenen Reihen für die Buchloer Pirates

Buchloe (chs) Die Verantwortlichen des ESV Buchloe lassen ihrer Marschroute, in der kommenden Saison vermehrt auf junge hungrige Spieler zu setzten, kurz vor Ende der Kaderplanungen nochmals weitere Taten folgen.

Und das Beste bei den folgenden drei Personalien ist, dass sie allesamt echte Eigengewächse sind, die bei den Piraten das Eishockeyspielen gelernt haben. Denn sowohl Verteidiger Matthias Konietzny, als auch die beiden Stürmer Nils Asner und Jonas Miedl haben den eigenen Nachwuchs durchlaufen und sind somit echte „Local Player“ wie man neudeutsch zu sagen pflegt.

Dementsprechend erfreut zeigt man sich im Piraten-Lager, dass man auch im nächsten Winter wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Team der ersten Mannschaft aufbieten und eine Chance geben kann, worauf die sportliche Leitung und die Verantwortlichen in Zukunft ja auch wieder vermehrt ein Augenmerk legen wollen. „Die Verbindung zwischen Nachwuchs, 1B und erster Mannschaft ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer sportlichen Ausrichtung“, erklärt daher auch Team-Manager David Strodel. „Die Zusammenarbeit zwischen erster Mannschaft und 1B hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt und diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen und die Strukturen in den kommenden Jahren noch enger miteinander verzahnen. Mit Nils Asner, Jonas Miedl und Matthias Konietzny wollen wir diese Durchlässigkeit weiter fördern und jungen Spielern eine Perspektive innerhalb des Vereins bieten“, so Strodel weiter.

Bestes Beispiel dafür sind die drei bereits erwähnten Akteure, die mit guten Leistungen im eigenen Nachwuchs und dem 1B-Team der Buchloer sich in den Fokus der ersten Mannschaft gespielt haben, wobei Nils Asner und Matthias Konietzny dort auch bereits zum Einsatz kamen, während Jonas Miedl im kommenden Winter erstmalig zum Kader Bayernligamannschaft hinzustoßen wird.

Der älteste des jungen Trios aus dem eigenen Nachwuchs ist dabei Abwehrmann Matthias Konietzny. Der vor kurzem 25 Jahre alt gewordene Verteidiger machte seine ersten Schritte bei den ESV-Bambinis – im Übrigen auch unter dem jetzigen Team-Manager David Strodel, der damals als Nachwuchstrainer aktiv war. Anschließend durchlief Konietzny alle Altersstufen im ESV-Nachwuchs und sammelte dann in der 1B-Mannschaft der Piraten erste wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich. Und die 1B-Vertretung war letztlich auch die Plattform für Konietzny, sich mit guten Leistungen für Einsätze in der ersten Mannschaft zu empfehlen. Diese bekam der Defensivmann bereits in der Spielzeit 2024/25, als man im Abstiegskampf auch auf das Eigengewächs vertraute. In der zurückliegenden Saison absolvierte Konietzny 13 Bayernliga-Partien und war parallel zudem im 1B-Team mit vier Toren und sechs Assists in 16 Partien der gefährlichste Abwehrmann. „Matze ist ein guter junger Verteidiger, der vergangene Saison weitere wichtige Erfahrung in der Bayernliga sammeln konnte und für den es nun gilt, Konstanz in sein Spiel zu bekommen und die Vorbereitung zu nutzen, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen“, meint ESV-Trainer Dominic Weis über den Verbleib des Defenders bei seinem Heimatverein.

Der Zweite im Bunde, der verlängert hat, ist Nils Asner, der trotz seiner erst 21 Jahre bereits einiges an Erfahrung im Seniorenbereich sammeln konnte. Das sieht auch Dominic Weis so: „Nils ist ein junges Talent aus Buchloe, das sich vergangene Saison gut entwickelt und super Ansätze gezeigt hat – vor allem offensiv. Wenn er weiter hart an sich arbeitet, wird er sicher kurzfristig eine gute Rolle in der Bayernliga spielen“, so die Eischätzung des Buchloer Trainers über das Eigengewächs. Denn auch Asner begann seine Laufbahn und Ausbildung im Buchloer Nachwuchs, den er zwischendurch jedoch für ein Gastspiel beim Nachbarn in Landsberg verließ. Doch Anfang 2025 kehrte der Stürmer dann wieder zu den Wurzeln an die Gennach zurück und absolvierte für die Buchloer seither 45 Bayernligapartien. In der abgelaufenen Spielzeit konnte sich der talentierte Angreifer schließlich mit seinen drei Premierentreffern gegen Grafing, Schweinfurt und Amberg, sowie einer erzielten Vorlage auch über die ersten persönlichen Scorerpunkte freuen. Und in der 1B-Mannschaft war Asner ebenfalls mit sechs Toren und sieben Assists in nur neun Partien ein echter Unruheherd, wo er zusätzlich weitere Spielpraxis sammelte und sein Offensivtalent ebenfalls unter Beweis stellen konnte.

Und auch für den Jüngsten des Trios, den 19-jährigen Jonas Miedl, war die zweite Mannschaft der Buchloer ein wichtiges Sprungbrett, um sich jetzt in den Fokus der ersten Mannschaft zu spielen. „Jonas hat sich bereits vergangene Saison mit guten Leistungen empfohlen und erste Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft absolviert“, berichtet der Piraten-Coach über den jungen Neuzugang aus den eigenen Reihen, der im kommenden Winter somit erstmalig zum Bayernliga-Kader gehören wird und der einen ganz ähnlichen Werdegang wie sein Sturmkollege Nils Asner durchlaufen hat. Den Anfang auf Kufen machte der junge Angreifer nämlich in Buchloe, ehe auch er sich später dann für einen Abstecher in den Landsberger Nachwuchs entschied. Im letzten Jahr kehrte aber auch Miedl wieder in die Gennachstadt zurück und überzeugte dort nicht nur mit sechs Toren und genauso vielen Vorbereitungen in acht Partien bei der 1B, sondern auch als ligaweit bester Scorer in der U20 Landesliga, wo er für die Buchloer in 13 Duellen starke 39 Tore und 20 Assists einfahren konnte. „Jonas ist gut ausgebildet und verfügt über gute Ansätze“, meinen daher auch wenig überraschend die Verantwortlichen, die hoffen, dass sich Miedl nun auch schnellstmöglich an den Seniorenbereich und insbesondere an die qualitativ starke Bayernliga gewöhnen kann.

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