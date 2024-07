Junges Talent rÃ¼ckt aus dem U20 Team in die Landsberger Bayernligamannschaft auf

Landsberg. (PM HCL) Einer der jungen, aufstrebenden Spieler, die letztes Jahr neben ihren Einsätzen in der U20-DNL-Mannschaft auch in der ersten Mannschaft zum Einsatz...

Landsberg. (PM HCL) Einer der jungen, aufstrebenden Spieler, die letztes Jahr neben ihren Einsätzen in der U20-DNL-Mannschaft auch in der ersten Mannschaft zum Einsatz kamen, ist Felix Merkle.

Er hat nun auch seine Zusage für das kommende Bayernliga-Jahr gegeben. Der 20-jährige Stürmer absolvierte verletzungsbedingt in der vergangenen Saison nur zwölf Spiele für die erste Mannschaft und will dieses Jahr voll angreifen. Felix Merkle, der als Sportstudent auf seine gute Physis bauen kann, wird sich dieses Jahr allerdings voll auf die Einsätze in der ersten Mannschaft konzentrieren.

Vizepräsident Michael Grundei: „Unsere Philosophie ist es, möglichst viele eigene, junge Spieler so weiterzuentwickeln, dass sie zu tragenden Säulen in der ersten Mannschaft werden. Wir trauen Felix diesen Schritt zu und wollen ihn natürlich weiterhin dabei unterstützen. Er hatte letzte Saison wirklich viel Verletzungspech, man hat aber in Ansätzen schon gesehen, dass er alles mitbringt, um im Seniorenbereich bestehen zu können. Er ist ein super Kämpfer, gibt nie auf und geht auch dahin, wo es wehtut.“

Felix Merkle: „Nachdem ich jetzt die Verletzungen in der letzten Saison hinter mir gelassen habe, fühle ich mich topfit und will mir einen Stammplatz erkämpfen. Ich will natürlich beweisen, dass ich mich auch im Seniorenbereich durchsetzen kann und trainiere dafür bereits hart. Ich freue mich auf die kommende Saison und unsere super Fans. Gemeinsam wollen wir die PlayOffs erreichen und noch besser abschneiden als in der vergangenen Saison.“