Junges Talent für die Riverkings – Sommerfest mit Mannschaftspräsentation und Stargast Patrick Reimer

Artikel anhören Landsberg. (PM HCL) Mit Lukas Heß wechselt der Kapitän der letztjährigen DNL1 Mannschaft des ERC Ingolstadt an den Lech. Der 20-jährige Stürmer...

Artikel anhören Artikel anhören

Landsberg. (PM HCL) Mit Lukas Heß wechselt der Kapitän der letztjährigen DNL1 Mannschaft des ERC Ingolstadt an den Lech.

Der 20-jährige Stürmer wird nächstes Jahr in Augsburg studieren und für die Riverkings die Schlittschuhe schnüren.

Dem 1,84 Meter großen Stürmer gelangen in der vergangenen Saison in 30 DNL1 Spielen 31 Punkte. Er war damit zweitbester Scorer seines Teams. Für den HCL wird Heß mit der Nummer 69 auflaufen.

Vizepräsident Michael Grundei: “Mit Lukas Heß kommt ein talentierter Stürmer zu uns, den wir gerne bei seinen nächsten Schritten im Seniorenhockey unterstützen wollen. Er hat in der DNL bereits bewiesen, dass er konstant scoren kann. Wir hoffen, dass er auch in der Bayernliga punkten wird. Lukas ist ein positiver Typ, wir freuen uns mit ihm zu arbeiten.”

Lukas Heß: “Nachdem ich in Augsburg studieren werde, ist der HCL für mich perfekt, um die nächsten Schritte im Seniorenhockey zu gehen. Ich kenne ja einige Ingolstädter Spieler wie z.B. Jonas Stettmer und Marvin Feigl, die hier in den Seniorenbereich gestartet sind und mir viel Gutes über das Landsberger Eishockey berichteten. Ich freue mich auf das Team und die vielen Fans und will natürlich alles dafür tun, mit dem Team die Playoffs zu erreichen!”

Beim diesjährigen Sommerfest mit Präsentation aller HCL Mannschaften am 2.9.23 ab 13 Uhr gibt es für alle Fans, HCL Mitglieder und vor allem für die kleinen Nachwuchscracks eine besonderes Highlight! Der Olympia Silbermedaillengewinner und erfolgreichster DEL-Torschütze aller Zeiten Patrick Reimer wird am bei den Riverkings für eine ausführliche Autogrammstunde und Interviews zu Gast sein.

Das Sommerfest findet rund um die Eishalle statt und bietet ein umfangreiches Programm für alle die Lust auf Eishockey haben:

• Autogrammstunde und Interviews mit Patrick Reimer

• Präsentation aller Nachwuchsmannschaften, Eiskunstlauf und der 1.Mannschaft

• heiße und kalte Getränke, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen, Waffeln

• Fussvermessung mit Orthopädie Stempfle

• Dauerkarten und Fanartikel

• Öffentliches Training der 1. Mannschaft

• Hüpfburg

• Wurfpool

• u.v.m.

• bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Wandelhalle des Sportzentrums statt.

4170 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten