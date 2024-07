Junges StÃ¼rmertalent wechselt vom Ellental nach Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Erstmals mit drei Jahren hatte Nicolas Hinz Schlittschuhen an den Füßen, die er nur kurz darauf für die schnellste Mannschaftssportart der...

Ungewöhnlich war dies bei seiner Familiengeschichte eher weniger: Der Vater war selbst in Rumänien professioneller Eishockeyspieler, der Bruder, der im Nachwuchs ebenfalls in der DNL aktiv war, beendete verletzungsbedingt in jungen Jahren seine Karriere in der Bayernliga.

„Mir persönlich hat Eishockey sofort Spaß gemacht und so bin ich gleich dabeigeblieben. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, um aufs Eis zu gehen. Sei es bei Publikumsläufen oder bei diversen Skate-Einheiten mit Vater und Sohn. Von Fürstenfeldbruck über Germering und Augsburg war ich dann für fünf Spielzeiten in Landshut“, beschreibt Hinz die Anfänge seiner Nachwuchszeit. Stationen in München, Berlin und Regensburg folgten, bevor er in der vorangegangenen Saison für gleich vier Teams zum Einsatz kam. Für Landshut und Bietigheim in den jeweiligen DNL-Teams – wo mit den Baden-Württembergern der Aufstieg in die DNL1 gelang – aber auch für Passau in der Oberliga sowie für Bietigheim in der DEL2. „Es war tatsächlich ein recht wildes Jahr mit – nimmt man die Vorbereitung dazu – nahezu 75 Spielen für mich. Zum Ende hin muss man schon beißen, aber ich habe viel Erfahrung sammeln können und ich merke es gerade jetzt im Sommer, dass ich viel schnell wieder ‚drin‘ war. Fitness und die Skills am Eis waren sehr viel schneller zurück als sonst.“

Trotz noch laufenden Fördervertrages zog es Hinz nun nach Oberfranken. Der 1,76 Meter große und 78 Kilo schwere Linksschütze, der am liebsten als Center aufläuft, gilt als guter Schlittschuhläufer mit Spielwitz, der aber in allen Zonen der Eisfläche agiert und Scheiben in den Ecken zurückerkämpft. „Natürlich spiele ich da, wo mich der Trainer aufstellt, und im letzten Jahr war ich – auch auf Grund meiner Schnelligkeit – öfter als Winger aufgestellt worden. Wichtig ist, dass ich mir entsprechend Eiszeit erspiele und dem Team damit helfen kann.“

Bayreuth selbst ist noch Neuland für den 20-Jährigen, der sich aber schon erkundigt hat und sich auf seine neue Heimat auf Zeit freut: „Ich kenne Tom Schwarz und Thomas Nuss ganz gut und

konnte mir hier Infos holen. Ich bin überzeugt, dass es für meine sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist. Bayreuth hat ein gutes Team, ist ein eishockeyverrückter Standort und hat ein Trainer-Team, das Bock hat mit jungen Spielern zu arbeiten. Vielleicht tut der im Augenblick eingeleitete Umbruch dem Standort sehr gut. Wenn wir uns schnell finden, könnten wir zu einer dynamischen und starken Truppe zusammenwachsen und eine gute Saison spielen. Gerade auch für die jungen Spieler, die sich beweisen wollen, kann die Oberliga genau die richtige Liga sein, in der man aufblüht. Und vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit in ein paar Jahren, dass man wieder weiter oben angreift.“

Bei schweißtreibenden Temperaturen absolviert der neue Tigers-Akteur derzeit sein individuelles Trockentraining, das neben Laufen oder Radfahren aus eishockeyspezifischem Athletik- und Krafttraining besteht. Zudem geht es für die neue Nummer 26 der onesto Tigers mindestens drei Mal in der Woche aufs Eis, bevor es Mitte August in Bayreuth mit dem offiziellen Trainingsbetrieb weitergeht.

Trainer: Larry Suarez, Morgan Persson

Torhüter: Justin Spiewok, Ilya Andryukhov

Verteidigung: Maurice Becker, Niklas Heyer, Paul Reiner, Michal Spacek, Maximilian Menner, Lucas Flade

Sturm: Jan Hammerbauer, Sam Verelst, Edmund Junemann, Dominik Piskor, Moritz Israel, Tatu Vihavainen, Konstantin Melnikow, Chris Seto, Rodinyo Bijsterbosch, Aidan Brown, Tim Detig, Nicolas Hinz