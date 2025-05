Junges StÃ¼rmer-Talent fÃ¼r die Selber WÃ¶lfe

Selb. (PM Wölfe) Mit Philip Rubin holen sich die Wölfe einen jungen, motivierten Stürmer ans Vorwerk.

Der 19-jährige Linksschütze wechselt von den Kölner Junghaien nach Selb und bringt viel Herzblut und Entwicklungspotenzial mit. Rubin besitzt neben der dänischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft, fällt jedoch aufgrund eines Einsatzes für die dänische U20-Nationalmannschaft nicht unter die U-Regelung. Den Standort Selb sieht er als ideal für seine Entwicklung.

Von Köln nach Selb – mit Blick nach vorn

Als Philip durch seinen Berater vom Interesse der Selber Wölfe erfuhr, war er sofort Feuer und Flamme: „Ich war direkt interessiert, als ich vom Angebot aus Selb gehört habe“, erzählt der gebürtige Esbjerger. „Der Club bietet mir eine tolle Perspektive. Ich bin überzeugt, dass ich hier die beste Möglichkeit habe, mich als Spieler weiterzuentwickeln.“

Auch Geschäftsführer Sven Gerike erinnert sich gut an das erste Gespräch: „Philip wurde uns über seinen Spielerberater angeboten, und nachdem ich ihn mir angeschaut hatte, war meine erste Rückfrage ehrlich gesagt, ob er sich überhaupt vorstellen kann, in der Oberliga zu spielen.“ Die Antwort sei ein klares Ja gewesen. „Auch weil es für Spieler wie ihn durch die Altersregelungen in der Oberliga und DEL2 schwierig ist, eine faire Chance zu bekommen. Wir lassen uns aber nicht ausschließlich von Regularien leiten – Leistung und Potential ist für uns entscheidender!“

Neben der sportlichen Perspektive überzeugte Philip vor allem das professionelle Umfeld und die Gespräche mit den Verantwortlichen: „Ich habe viel Gutes über die Selber Wölfe gehört. Schon in den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen des Clubs hatte ich das Gefühl, dass man hier sehr strukturiert arbeitet und mir wirklich helfen möchte, mich weiterzuentwickeln.“

Viel Herz, starke Physis und Zwei-Wege-Mentalität

Philip Rubin ist mit 189 cm und 91 kg ein physisch starker Spieler, der seine Stärken vor allem im Offensivspiel sieht – aber ebenso großen Wert auf sein Defensivverhalten legt. „Ich bin ein Spieler, der mit viel Herz und Leidenschaft spielt. Ich arbeite hart in beide Richtungen des Eises und bin sehr motiviert, mich weiterzuentwickeln.“

Auch Gerike sieht vielversprechende Ansätze: „Er trägt die Antwort eigentlich schon im Namen. Dieser ‚Edelstein‘ braucht sicherlich noch den Feinschliff – aber er ist jung, lernwillig und bringt das richtige Mindset mit. Ich vergleiche ihn als Spielertyp gerne mit Seonwoo Park.“

Premiere im Profi-Eishockey

Mit dem Wechsel ans Vorwerk steht Philip seine erste Saison im Seniorenbereich bevor – eine Herausforderung, auf die er sich freut: „Ich will mich persönlich und mit dem Team weiterentwickeln, Spaß haben, möglichst viele neue Erfahrungen sammeln.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Und gegen viele Siege mit dem Team hätte ich auch nichts!“

„Er bringt die richtige Einstellung mit und ist hoch motiviert, sich in seinem neuen Team weiterzuentwickeln“, ergänzt Gerike. „Wir glauben, dass er uns weiterhelfen kann.“

Ziele klar im Blick

Philips Motivation ist deutlich spürbar: „Ich möchte mit dem Team so gut wie möglich performen, jeden Tag hart arbeiten, um besser zu werden, meine persönliche Entwicklung vorantreiben – und den Fans dabei möglichst viele Gründe zur Freude geben.“

Von Stadt und Fans hat der Neuzugang bereits Gutes gehört: „Ich weiß, dass Selb eine kleinere Stadt ist, aber mit sehr großer Eishockeyleidenschaft. Die Fans sollen großartig sein – und die Stimmung in der Halle richtig gut. Ich freue mich sehr darauf, das selbst zu erleben!“

Zum Abschluss richtet Philip auch noch ein paar Worte an unsere Fans: „Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer – und ich kann es kaum erwarten, das Trikot der Selber Wölfe zu tragen. Ich freue mich darauf, euch alle in der NETZSCH Arena zu sehen!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV