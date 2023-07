Junges Blut für den Mammuts- Kader 2023-2024

Schongau. (PM EAS) Mit den Neuzugängen Jan Müller, Florian Schneider, Maximilian Weber und „Rückkehrer“ Nicolas Fahr bietet die EA Schongau jungen Talenten eine Chance!...

Schongau. (PM EAS) Mit den Neuzugängen Jan Müller, Florian Schneider, Maximilian Weber und „Rückkehrer“ Nicolas Fahr bietet die EA Schongau jungen Talenten eine Chance!

Für einen gerade 21-jährigen ist Verteidiger Jan Müller ist schon viel herumgekommen. Gebürtig in Troisdorf, wurde der 1,87 m große Abwehrspieler im Nachwuchs der Kölner Haie groß, wechselte im Juniorenalter in den Süden der Republik und kam über die DNL-Mannschaften des SC Riessersee und des EC Peiting im letzten Jahr zum Ligakonkurrenten Devils Ulm.

Dort erspielte sich der 20-jährige sofort einen Stammplatz (36 Spiele, 1 Tor und 2 Vorlagen bei 2 Strafminuten), jedoch die weiten Wege von seinem Wohnort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in die Donaumetropole ließ den Kontakt zur EAS wachsen, so dass es nach Saisonende auch schon früh seitens seines Ex-Vereins vermeldet wurde – Jan Müller wechselt zur EAS.

Vom DNL-Team des Nachbarn Peiting kommen die beiden Talente Florian Schneider (20- Sturm) und Maximilian Weber (19-Verteidigung ) zur EAS, um ihr Potential auch im Senioren-Eishockey ausspielen zu können. Die beiden standen im Vorjahr bereits im erweiterten Kader des Oberligisten und waren per Kooperation eigentlich beim Bayernligisten ESC Kempten eingeplant – was für die jungen Spieler jedoch im Ganzen betrachtet nicht zufriedenstellend verlief. Der kurze Weg zum Wechsel über den Lech macht da durchaus mehr Sinn für die weitere Entwicklung der jungen Cracks.

Der nächste Neuzugang ist auch ein „Rückkehrer“ ins Team der Mammuts, denn Verteidiger Nicolas Fahr war bereits in der Saison 2021/22 per Kooperation von seinem Stammverein EV Füssen an die EA Schongau ausgeliehen (13 Spiele – 3 Assists). Gern hätte man den jungen Abwehrspieler damals schon fest ins Team geholt, jedoch aus beruflichen Gründen zog es den 20-jährigen zum Ligenkonkurrenten Kempten. Dort bestritt der 1,75 m große Abwehrspieler in der abgelaufenen Bayernligasaison 23 Partien (3 Vorlagen), dennoch reifte der Wunsch zur Rückkehr zur EA Schongau, wo er auch mit offenen Armen empfangen wurde.

652 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten