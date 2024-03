Junger Verteidiger sieht in Lindau weiterhin die besten Entwicklungschancen

Lindau. (PM EVL) Die Defensive der Islanders wächst. Nach Patrick Raaf-Effertz konnten sich die Verantwortlichen der Islanders nun auch mit Eric Bergen auf einen...

Lindau. (PM EVL) Die Defensive der Islanders wächst.

Nach Patrick Raaf-Effertz konnten sich die Verantwortlichen der Islanders nun auch mit Eric Bergen auf einen erneuerten Kontrakt im Team der Inselstädter einigen. Der junge Spieler aus der Region sieht bei den Islanders weiterhin die besten Chancen, die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu machen.

„Eric entwickelt sich für uns zu einem wichtigen Defensivverteidiger. Er hat in dieser Spielzeit einen weiteren Sprung gemacht“, sagt Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders. „Daher freuen wir uns, dass er auch kommendes Jahr für uns spielt.“

Für Eric Bergen, der weiterhin die Nummer 5 bei den Lindauern tragen wird, war das bayerische Bodenseeufer schon vor seiner Verpflichtung im Sommer 2022 kein unbekanntes Terrain gewesen. Er war in der Vergangenheit nämlich schon in den Jugendmannschaften und später per Förderlizenz bei den Islanders aktiv. In der Spielzeit 2019/2020, als er für den EV Ravensburg in der U20 eingesetzt wurde, machte Bergen in der Oberliga sieben Spiele für Lindau und konnte sogar mit einem Assist glänzen. In der darauffolgenden Saison waren es dann für Lindau „nur“ noch drei Spiele, da der Verteidiger hauptsächlich in der DEL2 für die Towerstars eingesetzt wurde und dort 40 Spiele – inklusive DEL2-Playoffs – absolvierte. In der Saison 2021/2022 wurde der Verteidiger dann hauptsächlich beim Rivalen der Islanders, den ECDC Memmingen Indians, eingesetzt. In Memmingen machte er in seiner Entwicklung schon einen großen Fortschritt, zog mit den Indians sogar bis ins Finale der Oberliga Süd ein. Dort musste sich Bergen mit Memmingen dann aber den Eisbären Regensburg geschlagen geben.

Im Sommer 2022 wechselte der gebürtige Weingartener, zusammen mit Vincenz Mayer und Alexander Dosch, dann aus Ravensburg zum EV Lindau. In den beiden vergangenen Spielzeiten kam er dabei auf 96 Partien im Dress der Islanders, wo ihm 17 Scorerpunkte (1 Tor / 16 Assists) gelangen. Was man bei Eric Bergen aufgrund seiner schon langjährigen Präsenz in Lindau auch häufig vergisst, dass der Verteidiger im Sommer erst 22 Jahre alt wird. Trotz seines noch jungen Alters, hat Bergen aber schon viel Erfahrung. Dies zeigte sich in der abgelaufenen Saison auch daran, dass er als Assistenzkapitän agierte, als namhafte Spieler wie Mayer, Carciola oder auch Schneider verletzt ausgefallen sind.

Wie viele seiner Teamkollegen schätzt Eric Bergen den „Dualen Weg“ der Islanders aus Job und professionellem Eishockey. Auch, dass diese Kombination mit den Trainings und Spielen super funktioniert hat, war ein wichtiger Grund, dass Bergen bei den Lindauern erneut verlängert hat. „Ich bin froh, weiterhin in Lindau zu spielen, komme aus der Region und habe hier in der letzten Saison einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Saison und will da einen weiteren Schritt nach vorn machen“, so Eric Bergen zu seiner erneuten Verlängerung.

Kaderstatus 2024|2025 zum 29.03.2024

Tor: Dieter Geidl (Vertrag verlängert)

Verteidigung: Eric Bergen (Vertrag verlängert), Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert),

Sturm: Adriano Carciola, Andreas Farny (Vertrag verlängert), Vincenz Mayer, Nicolas Strodel (Vertrag verlängert), Marlon Wolf (Neu: SC Riessersee),

Trainer: Michael Baindl (Neu: Bayreuth Tigers)