Junger Verteidiger schlieÃŸt sich den onesto Tigers an

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Jannis Hüserich wechselt ein 21-jähriger Defender von Nordrhein -Westfalen nach Oberfranken.

Der gebürtige Düsseldorfer, der mit vier Jahren erstmals Schlittschuhe unter den Füßen hatte, durchlief den kompletten Nachwuchs, von den Kleinstschülern bis hin zur DNL, in seiner Heimatstadt. Erste Berührungen mit dem Profieishockey folgten zur Saison 2023/2024 in Essen, wohin er in der darauffolgenden Saison fest wechselte. Eine Verletzung verhinderte dabei mehr als die geleisteten 21 Einsätze für den Nord-Oberligavertreter.

Nun folgt der Schritt nach Bayreuth und erstmals weiter weg von der Heimat: „Auch wenn eine Freundin meiner Mutter hier in der Gegend wohnt, weiß ich noch nicht viel über die Stadt. Natürlich hat man schon von den Festspielen gehört und man kann einiges „googeln“ aber grundsätzlich kommt einiges Neues auf mich zu, worauf ich sehr gespannt bin. Ich freue mich auf die neuen Erfahrungen. Den Weg der Tigers habe ich schon ein bisschen verfolgt und in der letzten Saison waren einige Jungs da, die ich kannte“, so Hüserich zu neuen Heimat auf Zeit.

Die Entscheidung für Bayreuth fiel nach guten Gesprächen mit dem Trainer: „Ich kenne Larry schon länger und habe einen ganz guten Draht zu ihm. Wir haben einige Male Kontakt gehabt und ich denke, dass ich mir Eiszeiten erspielen kann und mir Bayreuth gute Möglichkeiten bietet, mich weiter zu entwickeln. Ich denke, dass das funktionieren kann und wir hoffentlich am Ende Playoffs spielen können. Da will jeder Eishockeyspieler hin und diese Zeit, die nochmals härter und intensiver ist, genießen und Spaß haben. Auch wenn das Team noch nicht komplett ist, wollen wir natürlich insgesamt besser abschneiden, als im Vorjahr“, definiert der 1,90 Meter große Linksschütze erste Ziele.

„Jannis ist ein sehr kluger Verteidiger mit wenigen Schwächen in der Defensive. Er setzt seinen Körper gut ein und verteidigt auch in 1-gegen-1-Situationen stark. Er spielt ein reifes Spiel mit guten und konsequenten Entscheidungen. Als junger Spieler akzeptiert und versteht Jannis seine Rolle außergewöhnlich gut und spielt sehr zielstrebig“, berichtet Head-Coach Suarez.

„Das Hauptaugenmerk meines Spieles sehe ich in der Defensive. Grundsätzlich bin ich, auf und neben dem Eis, eher ein ruhiger Typ. Ich versuche erstmal abzusichern, hinten zuzumachen sozusagen und denke, dass hier meine Stärken liegen. Natürlich möchte ich mich in allen Bereichen noch verbessern. Ich gehe immer mit vollem Einsatz aufs Eis und versuche alles für das Team zu geben“, beschreibt der 21-Jährige seine Skills.

Das Sommertraining läuft, nach einem Skiurlaub mit dem Bruder nach Saisonende, bereits wieder für Hüserich, der sich unter anderem in der Factory in Krefeld, die von den ehemaligen DEL-Profis Oliver Mebus und Patrick Buzas mitbetrieben wird, vorbereitet.

„Dort war ich auch vor der letzten Spielzeit und konnte anschließend topfit in die Saison starten“, weiß Hüserich, der gut vorbereitet nach Bayreuth kommen wird.

Der Student der Sportwissenschaft, der in Düsseldorf an der Fernuni eingeschrieben ist, belegt damit die vierte Verteidigerposition im aktuellen Kader für die kommende Oberligasaison 2025/2026.

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig

Torhüter: Maximilian Meier

Verteidiger: Michal Spacek, Adam Schusser, Jan Niklas Pietsch, Jannis Hüserich

Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann, Jan Hammerbauer, Aidan Brown, Florian Lüsch

