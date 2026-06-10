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Junger Verteidiger mit Perspektive kommt zu den Saale Bulls

10. Juni 20262 Mins read59
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Fabian Belendir - © Sportfoto-Sale (DR)
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Halle. (PM Saale Bulls) Mit dem 22-jährigen Verteidiger Fabian Belendir haben die Saale Bulls den nächsten jungen Akteur für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Passauer stand in den vergangenen beiden Jahren für die Hannover Indians auf dem Eis und folgt nun seinem Teamkollegen Julian Wäser in die Händelstadt. „Bei Fabian haben wir dasselbe Szenario wie bei Julian: Er ist ebenfalls ein U23-Spieler, körperlich groß gewachsen und hat seine Stärken vor allem im Penalty Killing“, so Sportdirektor und Head Coach Christian Hommel. „Durch seine Athletik und Präsenz soll er unserem Spiel, gerade im Defensivbereich, seinen Stempel aufdrücken.“

Die Verpflichtung Belendirs passt dabei nicht nur sportlich, sondern auch strukturell in die Kaderplanung der Saale Bulls. Durch die angepasste Ü23-Regelung in der Oberliga, durch die kommende Saison nur noch maximal 13 Spieler über 23 Jahre eingesetzt werden dürfen, wird es für alle Clubs wichtiger, junge Spieler einzubauen, die sofort eine verlässliche Rolle übernehmen können. Entscheidend ist dabei aber nicht allein das Geburtsjahr, sondern die Qualität auf dem Eis. Belendir erfüllt beide Anforderungen: Er ist U23-Spieler, bringt aber gleichzeitig bereits reichlich Oberliga-Erfahrung, körperliche Präsenz und ein klares defensives Profil mit.

Belendir, geboren am 6. Juni 2003, gilt als typischer Stay-at-home-Verteidiger, der sich in der eigenen Zone am wohlsten fühlt. Bei insgesamt 181 Hauptrunden-Partien in der Oberliga (acht Spiele für Deggendorf, Passau – eine Partie, Erfurt – 81 Einsätze sowie zuletzt 91 Spiele für die Hannover Indians) bereitete der Rechtsschütze 27 Tore vor. Die Entwicklung Belendirs in diesem Zeitraum lässt sich besonders gut an seiner Plus-Minus-Bilanz der zurückliegenden vier Spielzeiten ablesen. Stand zunächst eine –13 am Ende der Hauptrunde 2022/23 für ihn zu Buche, änderte sich dieser Wert sukzessive vor einer –2 (2023/24) hin zu einer +3 (2024/25), die abgelaufene Hauptrunde 2025/26 schloss er mit einer +13 ab.

Seine ersten Schritte auf dem Eis absolvierte Belendir für den EHC Straubing, den Großteil seiner Eishockey-Ausbildung absolvierte er in Landshut. Beim EVL arbeitete er sich über die Stationen Schüler-Bundesliga, U-Mannschaften und Deutsche Nachwuchs-Liga bis in die erste Mannschaft vor, neunmal stand er im DEL2-Kader der Niederbayern. Im Anschluss statteten ihn die Dresdner Eislöwen aus der Zweiten Liga 2022 mit einem Fördervertrag aus, mittels Förderlizenz sammelte Belendir in den folgenden zwei Jahren Spielpraxis bei den TecArt Black Dragons Erfurt. Für die Thüringer konnte er 2024 in den Pre-Playoffs gegen Rostock seinen ersten Treffer im Seniorenbereich bejubeln.

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