Junger Verteidiger kommt von den Rookie Bulls zu den Luchsen

München. (PM MEK) Das Luchsrudel erhält weitere junge Verstärkung.

Von der U20 der Rookie Bulls München wechselt Nico Olek in den Münchner Westen.

Obwohl er bereits im vergangenen Winter in der bayrischen Landeshauptstadt Eishockey gespielt hat, machte Nico seine meisten Erfahrungen auf dem Eis oberhalb des Weißwurschtäquators. Seine Laufbahn startete im Jahr 2014 im Nachwuchs des Akademikervereins FASS Berlin. Dort spielte er in der U12 und der U14, ehe er seinen ersten innerstädtischen Wechsel vollzog. Im Jahr 2018 lief er für die U15 des Traditionsvereins Preussen Berlin auf, ehe es nur ein Jahr später in eine andere Großstadt im Deutschen Norden ging. Von 2019 an ging er für die Eishockeyabteilung des Hamburger SV aufs Eis. Dort spielte er mit der U17 der Nordlichter in der zweiten Liga, und mit der U20 des HSV trat er in der DNL3 an. Im Jahr 2022 gab es schließlich einen vorerst letzten Abstecher nach Berlin. In der Hauptstadt bestritt er in der 1B-Mannschaft seines Heimatvereins FASS Berlin seine erste Saison im Seniorenbereich und konnte sich dort mit acht Punkten in sieben Spielen durchaus beweisen. Noch im selben Jahr ging es für Nico in die nächste Großstadt, diesmal nach München. Dort spielte er drei Jahre lang für die U20-Mannschaft des EHC bzw. der Rookie Bulls, ehe nun sein zweiter innerstädtischer Wechsel ansteht, diesmal vom EHC zum MEK.

Vielmehr als die erfolgreiche Vorsaison der Landeshauptstädter war ausschlaggebend, dass Nico die Kultur der Offenheit gegenüber jungen Spielern beim MEK vom ersten Tag an wahrgenommen hat, und dass er im Luchsrudel gute Chancen sieht, sich sportlich weiterzuentwickeln. In den Sommereiszeiten konnte der Zwanzigjährige überzeugen, sodass Coach Markus Kiefl und die sportliche Leitung schnell ihr OK gaben und Nico somit im kommenden Winter das Luchsfell tragen wird.

Mit Nico kann sich das Luchsrudel auf einen gut ausgebildeten, flexiblen und hochmotivierten jungen Spieler freuen. Der hoch gewachsene Youngster hat bereits auf allen Positionen gespielt – außer im Tor – und kennt das Spiel entsprechend aus mehreren Blickwinkeln. Als Ergebnis dieser Erfahrungen hat er stets eine gute Übersicht über das Spielfeld, bringt Ruhe ins Spiel und kann mit sauberem Spielaufbau und sicherem Passspiel glänzen. Gibt man dem Neuluchs im Angriffsdrittel etwas zu viel Raum und Zeit, hat er einen präzisen Handgelengschuss im Repertoire, den er gerne einsetzt. Durch seine Erfahrungen in unterschiedlichen Mannschaften ist er sich zudem der Bedeutung von Vereinsleben bewusst und wird die Nachwuchsabteilung des MEK im Winter in der Laufschule unterstützen.