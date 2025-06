Junger Verteidiger bleibt bei den Ravensburg Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Defensive des Towerstars-Kaders 2025/2026 wächst weiter an.

Auch der Vertrag mit Lukas Jung, der zuletzt seine erste volle Profisaison bestritt, wurde um ein weiteres Jahr verlängert.



Liebe Medien Kolleginnen und – Kollegen,

Lukas Jung zählt zum Kreis der Spieler, die nicht nur im Towerstars-Team, sondern auch ligaweit durchaus zu den Überraschungen gezählt werden können. Der 20-jährige Verteidiger, der über die Nachwuchsstationen in Iserlohn den Sprung in den Seniorenbereich schaffte und neben zwei DEL-Einsätzen bei den Roosters bislang nur Oberliga-Erfahrung gesammelt hatte, kann auf eine erfolgreiche erste DEL2-Spielzeit zurückblicken. Er kam in 47 Hauptrunden- sowie 18 Playoff-Begegnungen zum Einsatz und hatte dabei durchschnittlich rund 12 Minuten Eiszeit. Neben der soliden Defensivarbeit steuerte er auch einen Treffer sowie 12 Vorlagen bei. Damit stand er in der DEL2-Statistik der Verteidiger mit U21-Vertrag auf Platz 2 – ein sicherlich bemerkenswerter Wert in einer ersten Zweitliga-Saison.

„Lukas hat in seiner ersten vollen Profisaison eine herausragende Entwicklung genommen. Er hat sich das Vertrauen der Trainer erarbeitet und sich von Spiel zu Spiel gesteigert“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Ravensburg Towerstars, und ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass er auch in der kommenden Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen wird, und freue mich sehr, dass er dies in Ravensburg tut.“

Lukas Jung selbst sagt zu seinem Verbleib im Team der Oberschwaben: „Ich freue mich sehr, auch weiterhin Teil der Ravensburg Towerstars zu sein. Die letzte Saison hat mir extrem viel Spaß gemacht, denn wir hatten ein tolles Team und eine tolle Stimmung in der Kabine. Außerdem ist Ravensburg eine wunderschöne Stadt, in der ich mich richtig wohlfühle. Ich kann es kaum erwarten, die kommenden Herausforderungen anzugehen und weitere erfolgreiche Momente zu erleben.“

