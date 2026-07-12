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Junger US-Flügelstürmer wechselt nach Augsburg

12. Juli 20261 Mins read70
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Luke Toporowski - © NHL Media
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Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther vergeben ihre neunte Importlizenz an den 25-jährigen Luke Toporowski.

Der vielseitig einsetzbare Angreifer wechselt von den Colorado Eagles aus der American Hockey League in die Deutsche Eishockey Liga.

Fünf starke Jahre in der nordamerikanischen Nachwuchsliga WHL mit 282 Einsätzen für die Spokane Chiefs und Kamloops Blazers (113 Tore und 123 Assists) bescherten Toporowski einen Vertrag in der Organisation der Boston Bruins, die die Rechte am 180 cm großen und 84 kg schweren Linksschützen im März 2024 zu den Minnesota Wild tradeten. In der NHL kam Toporowski trotz guter Leistungen in vier Jahren American Hockey League allerdings nicht zum Einsatz. Für Providence, Iowa, Hershey und Colorado bestritt der US-Amerikaner in vier Spielzeiten insgesamt 209 Spiele in der AHL.

Dabei stehen für ihn 50 Tore und 53 Assists in der Statistik.

Toporowski stammt aus einer großen Eishockeyfamilie. Seine Spielanlage ist prädestiniert für Europa, was Panther-Sportdirektor Larry Mitchell auf den Plan rief. „Ich verfolge Lukes Werdegang seit einigen Jahren, habe ihn immer wieder selbst scouten können. Er ist läuferisch sehr gut ausgebildet, spielt mit viel Energie und Geschwindigkeit. Offensiv tritt er immer wieder in Erscheinung und setzt seine Gegner mit seiner intensiven Spielweise unter Druck. Er ist noch jung und entwicklungsfähig. Wir sind überzeugt, dass er auch in der PENNY DEL seinen Weg gehen wird“, so Mitchell.

Luke Toporowski wird das Panthertrikot mit der Nummer 77 tragen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Luke Toporowski @ Elite Prospects

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