Junger Tscheche Matyas Borak besetzt die dritte Import-Stelle bei den Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach den zwei jungen finnischen Stürmern Tuomas Salonaho und Veeti Koivunen geht auch die dritte Import-Position an einen jungen EU-Stürmer.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges äußert sich dazu: „Wie schon mehrfach gesagt, für erfahrene Imports, die die Liga dominieren, haben wir kein Geld. Wir wollen die jungen Spieler über die Saison entwickeln und hoffen, dass sie uns dann entsprechend helfen. Nordamerikaner sind alleine schon wegen der Flugkosten teurer als EU-Spieler, des Weiteren dauert es im Raum Düsseldorf viel zu lange, die Arbeitspapiere für sie zu bekommen. Alles Dinge, die ein gesunder Club wie wir beachten müssen.“

Matyas Borak wurde am 20.01.2004 geboren, ist 22 Jahre alt, 177 cm groß und 85 kg schwer. Der Linksschütze ist Außenstürmer und wird für die Ice Aliens mit der Rückennummer 55 auflaufen.

In den Saisons 2022/2023 und 2024/2025 spielte Matyas in der Czechia U20, der höchsten tschechischen Nachwuchsliga, für den HC Pilzen und machte in 101 Spielen 48 Tore, 50 Assist und somit 98 Scorerpunkte. Damit war er Top-Scorer seiner Mannschaft, spielte in der tschechischen U20 Nationalmannschaft und machte sogar 2 Spiele in der höchsten tschechischen Senioren-Liga für den HC Pilzen. In der Zwischensaison 2023/2024 war er in den USA und spielte in NAHL für die Lone Star Brahmas, wo er in 50 Spielen auf 10 Tore und 10 Assist kam. Letzte Saison spielte Matyas für Pitea HC in der dritthöchsten Schwedischen Liga der HockeyEttan. Dort hatte er lange mit einer Verletzung zu kämpfen, die jetzt aber vollkommen ausgeheilt ist.

Dazu Frank Gentges: „Matyas wurde in Tschechien gut ausgebildet und hatte starke Scorerwerte in der höchsten tschechischen Juniorenliga, diese brachten ihn auch in die U-20 Nationalmannschaft und in die 1.Mannschaft des HC Pilzen in der höchsten tschechischen Senioren-Liga. Er ist ein Zocker der gut am Puck ist, offensiv die 1:1-Situationen sucht und auch stark in den Ecken agiert. So einen Spielertyp haben wir auf den Außenstürmerpositionen nicht.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Matyas Borak @ Elite Prospects

382 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro