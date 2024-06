Junger talentierter Verteidiger wechselt zu den Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Gardemaße kann Henry Karg aufweisen, der vom Ligakonkurrenten, der Grefrather EG, zu den Ice Aliens kommt. Der 1,94 m große...

Der 1,94 m große und 84 kg schwere Verteidiger ist erst 20 Jahre alt und hat seine Jugend zunächst beim Hamburger SV verbracht, ehe er in die U17 des Krefelder EV wechselte.

Nach der Juniorenzeit war Grefrath seine erste Station im Senioreneishockey.

Hier erzielte Henry in der vergangenen Spielzeit in 19 Partien der Landesliga NRW zwei Tore und gab zu weiteren 16 Toren die Vorlage. Mit 40 Strafminuten zeigte Henry auch entsprechende körperliche Präsenz auf dem Eis.

Henry Karg zeigt in seinem Statement die Gründe für den Wechsel zu den Ice Aliens auf: „Mein Ziel ist es, in naher Zukunft in die Oberliga zu kommen, dazu muss ich den nächsten Schritt gehen.

Ich weiß, dass ich von Coach Frank Gentges da entsprechend lernen kann, somit bin ich froh, in der kommenden Saison für die Ratinger Ice Aliens zu spielen und freue mich jetzt auf mein neues Team und die neue Saison.“

Henry wird in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 12 auflaufen.