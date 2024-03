Junger talentierter Torwart verlÃ¤ngert um eine weitere Spielzeit in Lindau

Lindau. (EVL) Konstanz auf der Goalie-Position beim EVL: Nach der Bekanntgabe des neuen Trainers in der vergangenen Woche verlängerte nach den Stürmern Andreas Farny...

Lindau. (EVL) Konstanz auf der Goalie-Position beim EVL: Nach der Bekanntgabe des neuen Trainers in der vergangenen Woche verlängerte nach den Stürmern Andreas Farny und Nicolas Strodel, sowie Verteidiger Patrick Raaf-Effertz, nun auch der junge und talentierte Goalie Dieter Geidl seinen Vertrag bei den Inselstädtern.

Dies wurde unter lautstarkem Jubel der anwesenden Gäste im Rahmen der Saisonabschlussfeier der Islanders bekannt. Geidl war zur Saison 2022/2023 erst per Förderlizenz aus Kaufbeuren zu den Islanders gekommen und hatte in der nun abgelaufenen Saison seine erste komplette Spielzeit im Profi-Eishockey bei den Lindauern absolviert. In den Hauptrundenpartien hat Dieter Geidl 39 Partien für die Islanders bestritten und dabei ein Fangquote von 88,9 Prozent.

Mit der Vertragsverlängerung des noch 20-Jährigen nimmt die Oberliga-Mannschaft der EV Lindau Islanders für die kommende Saison weiter Konturen an. „Damit legen wir einen wichtigen Grundstein für die kommende Spielzeit. Dieter hat mehrfach bewiesen, wozu er in der Lage ist. Ich bin überzeugt davon, dass er in der kommenden Spielzeit einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gehen wird“, sagt Milo Markovic, der Sportliche Leiter der EV Lindau Islanders. Dieter Geidl, der am 3. April seinen 21. Geburtstag feiert, fühlt sich im Umfeld der EV Lindau Islanders und am Bodensee weiterhin sehr wohl. Diese Tatsache machte die Verhandlungen über eine Kontraktverlängerung – trotz anderweitiger Begehrlichkeiten – am Ende sehr einfach.

Als die Not im Tor bei den Islanders in der Saison 2022/2023 am größten war, bot sich den Verantwortlichen der Lindauer damals die Chance, mit Dieter Geidl einen jungen und sehr talentierten Goalie per Förderlizenz aus Kaufbeuren zu bekommen. Diese Gelegenheit nahmen nicht nur die Inselstädter wahr, auch der junge Goalie wusste von Beginn an zu überzeugen. Mit seinen Paraden brachte er da schon die Stürmer der Gegner regelmäßig zur Verzweiflung und bildete mit Dominik Hattler ein ausgezeichnetes Duo. Die beiden waren dann auch in diesem Jahr vorwiegend das Goalie-Gespann, bis Dominik Hattler mit einer Gesichtsverletzung mehrere Wochen ausfiel. Ergänzt wurde das Goalie-Duo dann auch noch durch die Förderlizenzen von Tommi Steffen (Lausitzer Füchse / DEL2) und Keanu Salmik vom ESV Kaufbeuren.

Der 20-Jahre alte Goalie Dieter Geidl ist gebürtig aus Brno in Tschechien. Er begann dort auch seine Eishockeylaufbahn und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften. Er wechselte 2020 dann erstmals nach Deutschland, in die U20 des ERC Ingolstadt. Nach einem Jahr im Nachwuchsteam des DEL-Klubs aus Ingolstadt, ging es für Geidl zum ESV Kaufbeuren. In seiner ersten Saison bei den Allgäuern machte der Goalie 12 Partien in der DNL U20 und durfte sogar schon viermal in der DEL2 ran. In Spielzeit 2022/2023 war Geidl zehnmal für die U20 der Kaufbeurer im Einsatz, sowie mehrmals als Back-Up in der DEL2. Die meisten Spiele, 26 an der Zahl, aber machte Geidl in der Spielzeit schon für die Lindauer.

Weitere Verlängerungen und Neuzugänge sind schon in Verhandlungen, sobald die Islanders hier Vollzug melden können, werden sie dies veröffentlichen. Bei potenziellen Neuzugängen ist dies auch abhängig davon, wie lang die aktuellen Vereine noch im Spielbetrieb sind.

Bildquelle: EV Lindau / MK

Kaderstatus 2024|2025 zum 08.03.2024:

Tor: Dieter Geidl (Vertrag verlängert)

Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert),

Sturm: Adriano Carciola, Andreas Farny (Vertrag verlängert), Vincenz Mayer, Nicolas Strodel (Vertrag verlängert),

Trainer: Michael Baindl (Neu: Bayreuth Tigers)